Ogm vietabili solo per rischio manifesto e grave per la salute e l’ambiente

Gli Stati membri dell’Unione europea possono adottare misure d’emergenza relative ad alimenti e mangimi geneticamente modificati, ma soltanto se sono in grado di dimostrare, oltre all’urgenza del provvedimento anche l’esistenza di un rischio manifesto e grave per la salute e per l'ambiente.

Sono queste le conclusioni a cui è giunto l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Michal Bobek, nella causa C-111/16 avviata dopo che il Tribunale di Udine aveva chiesto ai giudici europei se in materia di ogm fosse possibile adottare misure d’urgenza sulla base del principio di precauzione.

La questione non è di poco conto e nel caso specifico riguarda un mais geneticamente modificato, il Mon 810, che attualmente è la sola coltura ogm autorizzata nella Ue, praticata in Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca, e sul cui rinnovo dovrà pronunciarsi a breve la Commissione europea.

La vertenza sui cui era stata chiamata a pronunciarsi la magistratura Friulana riguardava una serie di agricoltori, perseguiti penalmente, i quali nel 2014 avevano coltivato mais Mon 810 dopo che l’anno precedente il Governo italiano aveva adottato un decreto interministeriale vietante la coltivazione di quel seme sul territorio italiano, ammesso invece fin dal 1988 alla commercializzazione da parte di Bruxelles. In precedenza, a seguito della richiesta dell’Italia di adottare misure di emergenza per vietare la coltivazione di mais Mon 810 alla luce di alcuni dati scientifici nuovi realizzati da due istituti di ricerca italiani, la Commissione Ue aveva , tuttavia, concluso che non vi fossero nuove prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza richieste capaci di invalidare le precedenti conclusioni dell'Efsa sulla sicurezza del seme in questione.

Nelle conclusioni di oggi l’avvocato Bobek, come anticipato, propone alla Corte di stabilire che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo se siano in grado di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l'ambiente, come previsto all’articolo 34 del regolamento CE n. 1829/03 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e che costituisce un'espressione concreta del principio di precauzione nello specifico contesto degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione di urgenza.

Si ricorda che il principio di precauzione, sancito nel regolamento CE n. 178/2002, autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza per scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico, ma nel caso sottoposto all’esame della Corte Ue secondo l’avvocato generale tale principio generale non modifica le condizioni chiaramente fissate dal più specifico articolo 34 per diverse ragioni. A partire dal principio di legalità – che assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri infliggono sanzioni penali – il quale esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti di quanto disposto per legge. In secondo luogo, un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. In terzo luogo - ha concluso Bobek - il principio di precauzione e l'articolo 34 operano in contesti diversi, dato che l'articolo 34, a differenza del principio di precauzione, si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

Tutto questo senza che su tali conclusioni incida il fatto che nel 2015 una direttiva ha notevolmente cambiato il contesto normativo applicabile agli organismi geneticamente modificati nell'Unione e che nel 2016 la Commissione, sulla base di tale direttiva, ha vietato il mais Mon 810 in 19 Stati membri, compresa l'Italia: per l’avvocato generale tale direttiva è entrata in vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti diversi.

© Riproduzione riservata