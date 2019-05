Via «ex post» possibile solo in circostanze eccezionali

Il vizio connaturato a una valutazione d’impatto ambientale (Via) effettuata ex post è possibile solo se in quel momento tutte le alternative sono ancora praticabili e se la regolarizzazione in tale stadio procedurale consente ancora al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull’esito del processo decisionale. In caso contrario sarà necessario che, in forza del principio di leale collaborazione, le autorità degli Stati membri eliminino le conseguenze illecite della violazione del diritto comunitario.

Sono queste le conclusioni a cui è giunto l’avvocato generale della Corte di Giustizia europea, Juliane Kotte, chiamato a pronunciarsi nelle cause riunite C-196/16 e C-197/17 sul progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas autorizzato in assenza di una preliminare valutazione d’impatto ambientale.

La questione pregiudiziale era stata sollevata dal Tar Marche dopo che nel 2012 , in applicazione delle legge della Regione Marche n. 20/11, era stata autorizzata la costruzione di alcuni impianti a biogas nei Comuni di Corridonia e Loro Piceno per la produzione di energia elettrica con potenziale termico inferiore a 3 Megawatt (MW). I Municipi interessati avevano a quel punto fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento delle autorizzazioni, ritenendo la norma delle Marche (poi dichiarata incostituzionale dalla Consulta) fosse contraria alla direttiva europea in materia, tesi accolta dal Tar, che aveva annullato le autorizzazioni.

Successivamente, nel 2013, i proprietari degli impianti a biogas avevano chiesto alla Provincia di Macerata una valutazione di impatto ambientale ex post e l’ente territoriale, dopo avere effettuato i necessari controlli, aveva accolto le richieste e autorizzato gli impianti già costruiti. I Comuni di Corridonia e di Loro Piceno, a quel punto, avevano presentato un nuovo ricorso al Tar Marche, sostenendo l’impossibilità, sulla base del diritto dell’Unione, di effettuare una valutazione d’impatto ambientale successivamente alla realizzazione dell’impianto: una questione, come anticipato, su cui i giudici amministrativi hanno voluto coinvolgere la Corte Ue.

Secondo l’avvocato generale una valutazione d'impatto ambientale eseguita a impianto realizzato non è in grado di sanare in modo equivalente la mancata effettuazione di tale valutazione nella fase iniziale, visto che di solito modificare un impianto esistente è più costoso che prevedere fin dall'inizio misure adeguate nell’ambito di un progetto e che, se dalla valutazione emerge in che modo si sarebbe potuto configurare meglio l’impianto per minimizzare gli effetti negativi per l'ambiente, la direttiva Via non prevede alcun obbligo del committente di attuare le corrispondenti modifiche. Su quest’ultimo punto, in particolare, si ricorda che le disposizioni di una direttiva non possano creare obblighi a carico dei singoli, ma solo generare diritti.

In questo contesto, come detto, per l’avvocato generale è possibile sanare il vizio connaturato a una Via ex post solo a condizione che in quel momento tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale. In caso contrario, occorrerà che, in forza del principio di leale collaborazione, le autorità degli Stati membri eliminino le conseguenze illecite della violazione del diritto Ue. In proposito, l'Avvocato generale sottolinea come, nel caso in cui si rendano necessari il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione, sia opportuno anzitutto sospendere il funzionamento dell'impianto.

