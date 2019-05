Dall’avvocatura alle missioni internazionali, tutte le novità della Legge europea 2017

Il consiglio dei Ministri di oggi ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017).



Di seguito le principali disposizioni:



Avvocati stabiliti

Si dispone, per l'iscrizione degli “avvocati stabiliti” nell'albo speciale dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, l'esercizio della professione per almeno 8 anni in uno o più Stati membri, con l'aggiunta dell'ulteriore requisito della proficua frequenza alla Scuola superiore dell'avvocatura.



Tracciabilità dei medicinali veterinari

Si dispongono misure in materia di tracciabilità dei farmaci veterinari, come l'introduzione dell'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, commercializzazione e distribuzione degli stessi all'interno della Banca dati operante presso il Ministero della salute e, nell'ambito dell'Agenda di semplificazione, la sostituzione del modello cartaceo di ricetta medico veterinaria con un modello informatizzato.



Disposizioni penali contro particolari forme ed espressioni di razzismo e xenofobia

Si puniscono espressamente le condotte di minimizzazione, approvazione o giustificazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Si prevede, inoltre, l'introduzione della responsabilità amministrativa anche per le società e gli enti in relazione a tali fattispecie criminose e, in generale, ai reati di razzismo e xenofobia.



Disciplina transitoria di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti

Si prevede l'estensione della possibilità di accedere al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005. Si completa così l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE.



Rimborsi Iva

Si prevede la modifica della disciplina dei rimborsi Iva al fine di chiudere la procedura di infrazione 2013/4080. In particolare, è riconosciuta una somma (pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia) a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'Iva. La disposizione si applica a partire dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell'Iva relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.

Modifiche al regime di non imponibilità ai fini Iva delle cessioni all'esportazione

Si riconduce nell'ambito del Dpr 633/1972 la disciplina sulla non imponibilità Iva delle cessioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell' apposito elenco che provvedono al trasporto ed alla spedizione dei beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.



Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

La disposizione è finalizzata alla chiusura del caso Eu pilot 7060/14/Taxu e prevede l'estensione del vigente regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro internazionale italiano (Rii), anche nei confronti di soggetti residenti e non, con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Paesi Ue o See.



Trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le Università statali

In particolare, si intende risolvere la questione dei lettori di lingua straniera assunti presso le Università statali prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 120 del 1995, con il quale è stata introdotta la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico” regolata dal Ccnl del personale tecnico amministrativo delle Università. Inoltre, si dà attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia Ue del 26/6/2001 (causa C-212/99) e del 18/7/2006 (causa C-119/04), che hanno stabilito il diritto dei lettori al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito commisurato all'impegno orario effettivamente assolto. A tal fine sono stanziate risorse sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali da destinare al cofinanziamento degli atenei, per la chiusura dei contenziosi in essere, nonché per prevenire quelli futuri.



Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana

Le disposizioni sono finalizzate all'archiviazione della procedura d'infrazione 2017/0129, aperta dalla Commissione europea per mancato recepimento della direttiva 2015/2203, il cui scopo primario è di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute.



Tutela delle acque e monitoraggio delle sostanze chimiche

La disposizione è finalizzata a sanare una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso Eu pilot 7304/15/Envi relative alla non corretta applicazione della direttiva 2009/90/CE, che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. In particolare, si assicura l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali.



Applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici

Si prevede una modifica alla tabella recante i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, con l'effetto di estendere i controlli sulla qualità degli scarichi alla totalità degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati superiori a 10 mila abitanti equivalenti.



Trattamento economico del personale estraneo alla Pa selezionato per partecipare ad iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna

Si prevede che l'indennità corrisposta al personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (Seae) sia calcolata conformemente alla disciplina che regola la partecipazione dell' Italia alle missioni internazionali.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in sessione europea, per l'espressione del prescritto parere.



