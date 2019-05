5 per mille, aperte le iscrizioni

Al via le domande per accedere al 5 per mille. La richiesta va presentata dagli enti che non sono inclusi nell’elenco permanente pubblicato il 31 marzo dall’agenzia delle Entrate (come indicato nella circoare 5/E). L’istanza deve essere inviata solo online attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate – Entratel e Fisconline e va presentatadagli enti di nuova costituzione, dagli enti che non si sono iscritti per il 2016 (presenti nell’elenco permanente) o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.





L’iscrizione può essere fatta dal 3 aprile all'8 maggio (la scadenza naturale sarebbe il 7 maggio ma è domenica). Quindi gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche hanno poco più di un mese di tempo per perfezionare l’iscrizione.

La domanda di iscrizione deve essere presentata per via telematica utilizzando i servizi dell'Agenzia, Fisconline o Entratel. Dal sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, è possibile compilare online l'istanza; in alternativa ci si può rivolgere a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

La dichiarazione sostitutiva

L’altra data da ricordare è venerdì 30 giugno. Entro questa data va consegnata la documentazione necessaria. Per gli enti del volontariato è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, che va inviata alla direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente.

Per le associazioni sportive dilettantistiche è sempre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che va inviata all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.

Le altre date da ricordare

Il calendario del cinque per mille 2017 in sei appuntamenti. Di seguito, le altre date utili per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche interessati all'ammissione al beneficio.

Il calendario del 5 per mille

8 maggio– scade il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione per il 2017

14 maggio – pubblicazione dell’elenco dei soggetti iscritti al beneficio

22 maggio – termine ultimo per la presentazione delle istanze alle Entrate per la correzione di eventuali errori rilevati negli elenchi pubblicati

25 maggio – pubblicazione dell’elenco aggiornatodegli aventi diritto al beneficio

30 giugno – scade il termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive

2 ottobre – scade il termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali richieste.

© Riproduzione riservata