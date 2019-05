Da oggi al via le domande per le Pmi vittime di mancati pagamenti

Da oggi le Pmi vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici possono inviare la domanda per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2016, che ha istituito un fondo per il credito alle aziende in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei ritardi nei pagamenti.

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato fino a un massimo di 500mila euro e comunque non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici.

Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese che risultino in una situazione di «potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali». Per essere considerate in crisi di liquidità le imprese devono avere un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrici imputate e il totale dei crediti verso clienti.

“Il rapporto tra crediti non incassati e totale dei crediti non deve essere inferiore al 20%”





Un requisito fondamentale per poter richiedere il finanziamento è l’iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre la società non deve risultare in stato di scioglimento o liquidazione, né deve essere sottoposta a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

Avranno una “corsia preferenziale” le imprese in possesso del rating di legalità, a cui è riservato il 10% delle risorse complessive (pari a 10 milioni per ognuno degli anni 2016, 2017 e 2018).



Le domande di accesso all’agevolazione possono essere trasmesse via internet attraverso il sito https://agevolazionidgiai.invitalia.it.





© Riproduzione riservata