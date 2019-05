Il reato di violenza sessuale non assorbe le lesioni personali

Il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 16542 depositata ieri, 3 aprile, prendendo in esame un caso di stupro verificatosi a Prato, ai danni di una donna di 34 anni.

L'imputato è accusato di aver trascinato la donna nella propria camera da letto e di averla violentata. In un secondo momento egli avrebbe costretto la vittima in bagno, per intimarle di non rivelare a nessuno lo stupro.

Tre anni e otto mesi di reclusione, più il risarcimento danni, la pena inflitta dal Tribunale di Prato nel 2013. Ma un anno dopo la Corte di appello di Firenze ha dichiarato che non si dovesse procedere nei confronti dell'imputato per tutti i reati a suo carico: secondo i giudici l’accusa di violenza privata doveva essere derubricata in atto persecutorio, che però risultava improcedibile per mancanza di querela.



Parte civile e procuratore generale hanno proposto ricorso per Cassazione, contestando la derubricazione, poiché non descritta nel capo di imputazione. Secondo i ricorrenti, inoltre, il fatto di aver costretto la ragazza in bagno dopo l'atto sessuale era da qualificare come violenza privata: ulteriore accusa da riversare sull'imputato, oltre a quella di violenza sessuale.

La Cassazione accoglie il ricorso.

Il delitto di violenza privata - scrivono i giudici nella sentenza - è un reato complesso; il suo elemento costitutivo è una condotta che, isolatamente considerata, costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato. L’aggressore, infatti, può utilizzare (alternativamente o congiuntamente) violenza e minaccia per raggiungere il suo scopo, costringendo fisicamente e/o psicologicamente la vittima.

Non c'è dubbio - sostengono i giudici - che quando vengano posti in atto comportamenti violenti e minacce finalizzati ad imporre alla vittima un obbligo, resti integrata l’ipotesi di violenza privata, se l’agente raggiunge il suo scopo. Il delitto di violenza privata non concorre con quello di violenza sessuale quando la violenza fisica o morale sia del tutto strumentale rispetto al compimento degli atti sessuali e non rappresenta quell’elemento in più che eccede il compimento dell’attività sessuale coatta.

Nel caso preso in esame, il reato di violenza privata contestato consta di una «prima condotta» (aver trascinato la donna nella propria camera da letto, aver chiuso la porta e averla trattenuta sotto il peso del proprio corpo) e di una «seconda condotta>, caratterizzata da violenza (aver costretto la donna in bagno e averla minacciata). La prima condotta è stata - secondo i giudici - correttamente ritenuta assorbita nel reato di violenza sessuale (poiché del tutto strumentale rispetto al compimento dell'atto sessuale); la seconda, invece, non può ritenersi assorbita nel reato di violenza sessuale, poiché successiva e non strumentale allo stupro.

© Riproduzione riservata