Fisco a due velocità sugli interessi

Dal 15 maggio gli interessi di mora scenderanno dal 4,13% annuo al 3,50% annuo. La nuova misura è stata fissata da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, del 4 aprile 2017, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 aprile 2017).

Il nuovo tasso annuale è dovuto da chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento che, così, diventeranno più “leggere”.

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate è previsto dall'articolo 30 del decreto sulla riscossione, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In tema di interessi, va segnalato che non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. Purtroppo, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che i tassi di interesse applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano sensibilmente più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.

In verità, si sarebbe dovuto mettere la parola “fine” su queste disparità, con il Fisco che fa la parte del leone, che riconosce poco e pretende almeno il doppio. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l'interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l'interesse che deve pagare è il doppio. Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo.

Inoltre, quando il contribuente chiede dei rimborsi, in alcuni casi sorgono dei problemi, per la ragione che, prima di eseguirli, il Fisco vuole vederci chiaro ed effettua dei controlli. Il risultato è che, in certi casi, chi ha chiesto il rimborso si è “pentito” di averlo fatto, perché, dopo il controllo, oltre ad avere avuto un diniego parziale o totale, ha pagato più di quanto aveva chiesto a rimborso.

La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in vigore dal 22 ottobre 2015.

Il decreto che doveva fissare una misura unica di interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015 (si veda l'articolo “Par condicio su interessi e sanzioni”, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 23 febbraio 2016), cioè entro il 20 gennaio 2016. Per il momento, visto che il decreto tarda ad arrivare, continuano ad essere applicate le misure vigenti in tema di interessi, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti.

Ad esempio, per le somme dovute dai contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo. Invece, per le somme dovute da chi, aderendo alla definizione agevolata, la rottamazione cartelle, sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima, in scadenza nel mese di luglio 2017, sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare dal 1° agosto 2017.

LA TAVOLA DEGLI INTERESSI

Le misure previste per i pagamenti in ritardo nei confronti del Fisco





Rimborsi o pagamenti Misure vigenti Norma di riferimento Interessi legali 0,2% dal 1° gennaio 2016

0,1% dal 1° gennaio 2017 Articolo 1284 del Codice civile; articolo 1, decreto ministero dell’Economia 7 dicembre 2016, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 291 del 14 dicembre 2016 Tasse e imposte indirette dovute all’erario

(per ogni semestre compiuto) 1% semestrale

dal 1° gennaio 2010 Articolo 1, legge 29/1961;

articolo 1, Dm 21 maggio 2009 Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all’erario (per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso) 1% semestrale

dal 1° gennaio 2010 Articolo 5, legge 29/1961;

articolo 1, Dm 21 maggio 2009 Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione) 2% annuo

e 1% semestrale

dal 1° gennaio 2010 Articolo 44, Dpr 602/1973;

articolo 1, Dm 21 maggio 2009 Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione) 2% annuo

e 1% semestrale

dal 1° gennaio 2010 Articolo 44-bis, Dpr 602/1973;

articolo 1, Dm 21 maggio 2009 Rimborsi Iva 2% annuo

dal 1° gennaio 2010 Articoli 38-bis e 38-ter, Dpr 633/1972;

articolo 1, Dm 21 maggio 2009 Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo (a decorrere dal giorno successivo alla scadenza) 4% annuo

dal 1° ottobre 2009 Articolo 20, Dpr 602/1973;

articolo 2, Dm 21 maggio 2009 Dilazione di pagamento di imposte 4,5% annuo

dal 1° ottobre 2009 Articolo 21, Dpr 602/1973;

articolo 3, Dm 21 maggio 2009 Sospensione della riscossione 4,5% annuo

dal 1° ottobre 2009 Articolo 39, Dpr 602/1973;

articolo 4, Dm 21 maggio 2009 Pagamenti a rate di Iva, Unico e 730 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009, Unico 2009 compreso Articolo 20,

decreto legislativo 241/1997;

articolo 5, Dm 21 maggio 2009 Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni 3,5% annuo

dal 1° gennaio 2010 Articolo 3-bis,

decreto legislativo 462/1997;

articolo 5, Dm 21 maggio 2009 Imposte di successione e donazione 3% annuo a scalare

per le dilazioni concesse

dal 1° gennaio 2010 Articolo 38, comma 2,

decreto legislativo 346/1990;

articolo 5, Dm 21 maggio 2009 Rimborso dell’imposta di successione, ipotecaria e catastale 1% per ogni semestre compiuto

dal 1° gennaio 2010 Articolo 42, comma 3, e 37, comma 2, decreto legislativo 346/1990 (imposte sulle successioni), e articoli 13, comma 4, decreto legislativo 347/1990 (imposte ipotecarie e catastali); articolo 1, Dm 21 maggio 2009 Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap 3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 Articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, decreto legislativo 462/1997;

articolo 6, Dm 21 maggio 2009 Somme dovute in seguito alla rinuncia all’impugnazione dell’accertamento versate nei termini 3,5% annuo

dal 1° gennaio 2010 Articolo 15,decreto legislativo 218/1997;

articolo 6, Dm 21 maggio 2009 Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale 3,5% annuo

dal 1° gennaio 2010 Articoli 54, comma 5 e 55, comma 1,

Dpr 131/1986;

articolo 6, Dm 21 maggio 2009 Tasse sulle concessioni governative, e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato 3,5% annuo

dal 1° gennaio 2010 Dpr 641/1972;

articolo 6, Dm 21 maggio 2009 Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini 3,5% annuo

dal 1° gennaio 2010 Articolo 8,decreto legislativo 218/1997;

articolo 6, Dm 21 maggio 2009 Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini 3,5% annuo

dal 1° gennaio 2010 Articolo 48,

decreto legislativo 546/1992;

articolo 6, Dm 21 maggio 2009 Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali 2,5% per ogni semestre compiuto Articolo 37, comma 1,

decreto legislativo 346/1990;

articolo 6, Dm 21 maggio 2009

