Avvocatura Ue: niente asilo se richiesto per motivi di povertà

Se il richiedente asilo motiva la richiesta con lo stato di indigenza, e un tribunale nega l’asilo, se lo stesso richiedente impugna la decisione il tribunale nazionale può anche non audire nuovamente il richiedente. Questa la posizione dell’avvocato generale Ue espressa nella conclusioni nella causa C-348/16c

I fatti

Sacko Moussa è un cittadino del Mali giunto in Italia nel 2015 e richiedente asilo.



Nel 2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano, dopo l’audizione del signor Sacko, ha respinto la richiesta, negandogli lo status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria. La Commissione territoriale ha rilevato l'esistenza di ragioni meramente economiche e, in particolare, l'inesistenza di probabili rischi di persecuzione (fase amministrativa).



Il signor Sacko ha quindi impugnato il rifiuto della Commissione territoriale dinanzi al Tribunale di Milano (fase giurisdizionale).



Il Tribunale ritiene che la richiesta di asilo del signor Sacko sia manifestamente infondata nel merito, essendo chiaramente accertato che egli l'ha presentata mosso soltanto dalla propria condizione di estrema povertà.



In questo contesto, il Tribunale di Milano chiede, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia, se, in base al diritto Ue, il Tribunale possa decidere immediatamente oppure se debba procedere a una nuova audizione del richiedente asilo. Per il diritto italiano, infatti, nella fase giurisdizionale non è necessario che il richiedente asilo sia sentito, se egli è già stato sentito nella fase amministrativa.



In data odierna, l'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona (Spagna) ha concluso nel senso che la direttiva 2013/32 non osta a una normativa, come quella italiana, che consente al Tribunale di pronunciarsi senza l'audizione del richiedente asilo su un'impugnazione da quest'ultimo proposta contro un precedente diniego, purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) la richiesta di asilo sia manifestamente infondata;

b) la decisione del tribunale sia adottata dopo un esame completo delle circostanze di fatto e di diritto del caso concreto, ivi comprese le informazioni contenute nell'audizione personale tenutasi nella fase amministrativa che, a giudizio del Tribunale, sia sufficiente per risolvere la causa.



© Riproduzione riservata