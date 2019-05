Casa, salute e trasporti: tutti i bonus fiscali per i disabili

Il fisco aiuta le persone disabili con una lunga serie di detrazioni che è possibile inserire nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di bonus legati alla salute ma anche ai trasporti e alla casa. Ecco, in sintesi, quali sono le agevolazioni in vigore:

Salute

Oltre alle normali detrazioni per spese sanitarie i contribuenti disabili possono ottenere sconti fiscali sui costi sostenuti per il trasporto in ambulanza; per l’acquisto di poltrone per non deambulanti; per gli apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; per l’acquisto di arti artificiali.

Casa

Ci sono, poi, alcune spese che il disabile e la sua famiglia devono sostenere per rendere più comoda la vita domestica. Il fisco aiuta anche in questo caso.

Per esempio, è agevolata la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni, ma anche l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo alla carrozzella e l’installazione e manutenzione di una pedana di sollevamento installata in casa. C’è la possibilità di ottenere il bonus anche per l’acquisto di una cucina preposta a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, e sono agevolati anche i telefonini per sordomuti e i fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Trasporti

Aiuti fiscali arrivano anche sul fronte della mobilità: sono detraibili le spese per l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo, oltre a quelle per l’acquisto di veicoli realizzati proprio per persone con disabilità. Lo sconto fiscale si estende alla bicicletta elettrica a pedalata assistita, ma solo se comprata da un soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, la certificazione del medico specialista della Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

