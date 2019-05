«Tuttolavoro»: sotto esame le novità del 2017

Appuntamento lunedì mattina, a partire dalle 9.15 presso la sede milanese del Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91, per l’ottava edizione di Tuttolavoro, l’evento del Sole 24 Ore dedicato all’analisi e al dibattito sulla riforma dei contratti e del mercato del lavoro. In apertura è prevista la partecipazione di Maurizio Del Conte, presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive, e di Marco Leonardi, consigliere economico della presidenza del Consiglio, con l’obiettivo di fare il punto su politiche attive e nuove strategie per l’occupazione.

A seguire una tavola rotonda in cui rappresentanti di istituzioni ed esperti si confronteranno sulle prospettive della riforma del mercato del lavoro. Successivamente verrà approfondito l’impatto degli sviluppi normativi su ambiti quali il welfare aziendale, le relazioni industriali, lo smart working, la privacy. In conclusione ci sarà spazio per le domande da parte del pubblico e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore.



Alla sessione mattutina seguirà, novità di questa edizione, un approfondimento pomeridiano su come la riforma delle pensioni sta influenzando il mercato del lavoro con la partecipazione di Stefano Patriarca, consigliere economico dell’unità di coordinamento della Politica economica della presidenza del Consiglio, e degli esperti del Sole 24 Ore. Anche nella sessione pomeridiana sarà dato spazio alle domande del pubblico presente in sala, con le risposte degli esperti.

Il sito internet dell’evento

© Riproduzione riservata