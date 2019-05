Come ottenere l’identità digitale

Gli Identity provider autorizzati ad assegnare lo Spid ai cittadini sono cinque: Aruba, InfoCert, Poste Italiane, Sielte e Tim. Ecco le informazioni contenute nel sito dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Tim

Via webcam a pagamento: se hai una webcam collegata al tuo computer puoi scegliere la modalità di riconoscimento completamente online comodamente da casa. Il servizio costa 19,90 euro. Se hai 18 anni, il servizio costa 9,90 euro invece di 19,90 euro.

Tempi medi: inserimento dati 10 minuti; riconoscimento via webcam 10 minuti dall’inizio della video conferenza

Call center Tim: 800.405.800 - dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18.30



Sielte

Via webcam gratuitamente: seguendo le istruzioni che ti indicheranno gli operatori di Sielte potrai completare la registrazione totalmente online tramite un pc, tablet o dispositivo mobile munito di una webcam.

Tempi medi: inserimento dati online 10 minuti; riconoscimento e rilascio identità 24 ore.

Di persona gratuitamente: dovrai recarti allo sportello per concludere la registrazione e ottenere le tue credenziali.

Call center Sielte: 800.11.33.22 - da lunedì a Sabato 9:00 / 18:00



InfoCert

Via webcam a pagamento: se hai una webcam collegata al tuo computer puoi scegliere la modalità di riconoscimento completamente online comodamente da casa. Un operatore InfoCert ti aiuterà nel completare la registrazione e non dovrai stampare e spedire nulla. Se hai 18 anni, il servizio costa 9,90 euro invece di 19,90 euro ed è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

Tempi medi: inserimento dati online 10 minuti; riconoscimento via webcam in tempo reale, senza dover prendere appuntamento, in 10 minuti dall’inizio della video conferenza.

Di persona in 250 uffici: dovrai recarti allo sportello per concludere la registrazione e ottenere le tue credenziali. Potrai scegliere tra diversi servizi e modalità di assistenza forniti presso gli uffici, gratuitamente o a pagamento. Tempi medi: inserimento dati online 10 minuti; appuntamento in ufficio: un operatore ti contatterà per concordare con te l’appuntamento

Call center InfoCert: 199.500.130 (attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 19.00)



Aruba

Via webcam a pagamento: se hai una webcam collegata al tuo computer puoi scegliere la modalità di riconoscimento completamente online comodamente da casa. Il servizio è a pagamento, a partire da 14, 90 euro + Iva.

Tempi medi: inserimento dati online 10 minuti; riconoscimento via webcam 12 minuti.

Call center Aruba: 0575.0504 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24)



Poste Italiane

Online gratuitamente: se sei un cliente on line Bancoposta puoi utilizzare il cellulare certificato o il lettore di carte Postamat per ottenere online l’identità Spid.

Tempi medi: rilascio online 5 minuti

Di persona gratuitamente presso gli uffici postali: registrandoti sul sito di Poste e successivamente facendoti identificare, e certificare con il tuo cellulare, in qualsiasi ufficio postale.

A pagamento tramite servizio a domicilio: richiedendo, durante la registrazione, il servizio a domicilio effettuato dai portalettere a un costo di 14,50euro; il portalettere verrà da te entro 5 giorni lavorativi successivi alla registrazione sul sito.

Tempi medi: inserimento dati: 10 minuti (5 se hai già le credenziali Poste.it)

Call center Poste: numero verde gratuito 803.160 da rete fissa; da rete mobile al numero 199.100.160 (il costo della chiamata è legato al piano tariffario dell'operatore utilizzato) servizio disponibile 24 ore su 24 per la richiesta di sospensione delle credenziali e dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato per tutte le altre esigenze.



Con carta d’identità elettronica, Cns o firma digitale

Se hai una Carta d’identità elettronica o una carta nazionale dei servizi attiva o una firma digitale, puoi completare la registrazione totalmente on line tramite un lettore di smart card da collegare al tuo computer.

Tempi medi: inserimento dati online 20 minuti

