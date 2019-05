Caduta in hotel? Addio risarcimento se la turista si contraddice sullo zerbino

Contraddirsi con i giudici non è mai una buona idea. Neppure quando si tratta di spiegare in che posizione era lo zerbino “colpevole” di una caduta . La ricorrente perde il diritto al risarcimento dei danni per aver fornito due o tre versioni diverse del suo incidente in albergo, a causa di un tappetino messo davanti alla porta della camera, nel quale aveva inciampato. La donna aveva citato in giudizio un Hotel di Napoli - che aveva chiamato in causa la sua assicurazione - per chiedere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta causata da uno zerbino mal posizionato e posto «davanti all’uscio del suo alloggio interno alla struttura alberghiera». In effetti a occhio non sembrerebbe una dinamica difficile da spiegare né che il fatto si presti a chissà quali differenti interpretazioni, eppure la Cassazione, con la sentenza 10077, respinge il ricorso della signora, allineandosi alla conclusione della Corte d’Appello.



Per i giudici sia di merito sia di legittimità «la descrizione del fatto dannoso era avvenuta con due o tre diverse modalità, per cui apparivano generiche sia la collocazione spaziale che la natura della presunta insidia». Inutilmente la turista lamenta un’errata valutazione del materiale probatorio, visto che per lei erano pacifici «il punto di caduta e la collocazione dello zerbino». Così come era noto che i dipendenti della struttura avevano chiamato l’ambulanza per soccorrere la ricorrente.

