Controllo senza scorciatoie sulla condanna Ue

Non può essere eseguita in Italia una condanna ricevuta all’estero per evasione fiscale. Non quando l’autorità giudiziaria ha trascurato di procedere a una verifica sulle condizioni per il riconoscimento della pronuncia. In questo caso, infatti. La disciplina sul mandato d’arresto europeo deve essere integrata con quella sul riconoscimento delle pronunce estere.

Lo ricorda la Corte di cassazione con la sentenza n. 19636 della Prima sezione penale con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo sanzionato in Romania per i reati di evasione fiscale e associazione a delinquere.

La Corte avverte che è lo stesso decreto legislativo n. 161 del 2010 a prevedere l’estensione del meccanismo di riconoscimento delle condanne anche ai casi di esecuzione della pena o della misura di sicurezza previste dalla disciplina che ha recepito nel nostro ordinamento il mandato d’arresto Ue (legge 69 del 2005). La nuova disciplina si propone di integrare il sistema di consegna sulla base dell’arresto Ue con una procedura di verifica valida per quei Paesi Ue che si sono conformati alla Decisione quadro 2008/909/Gai.

Nel caso approdato in Cassazione questa procedura di verifica non era stata osservata. Infatti, la Corte d’appello di Ancona aveva trascurato di effettuare qualsiasi accertamento, per esempio sui criteri di compatibilità della pena, sui possibili motivi di rifiuto, previsti dal decreto, sulle modalità di esecuzione. E a nulla vale il fatto che il cittadino italiano condannato in Romania abbia chiesto di scontare la pena in Italia: si tratta di una richiesta che sana eventuali irregolarità del procedimento all’estero, ma che non esime il giudice italiano da un’attività di controllo imprescindibile.

