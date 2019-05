Agenzia delle Entrate, Vieri Ceriani guiderà il tavolo per la riforma

La riforma dell’agenzia delle Entrate comincia a muovere i primi passi. A dare impulso alla riorganizzazione è stato il viceministro dell’Economia Luigi Casero che ha convocato un tavolo tecnico che sarà presieduto dall’amministratore delegato di Sose Vieri Ceriani. La prima riunione è prevista per mercoledì 3 maggio ed è molto probabile che l’attività del tavolo viaggi in parallelo con le proposte legislative che potrebbero presto materializzarsi nelle aule parlamentari. Del resto la commissione Finanze del Senato presieduta da Mauro maria Marino (Pd) ha svolto nelle scorse settimane un approfondito lavoro preparatorio per definire gli ambiti di intervento della riforma.

Le indicazioni di Ocse e Fmi

Le linee guida per la riforma di tutto il sistema delle agenzie fiscali erano stase messe a puinto dai due rapporti di Ocse e Fmi resi noti la scorsa estate. Le agenzie fiscali hanno troppo poca autonomia, secondo le due istituzioni internazionali. O meglio, quella che hanno soddisfa solo parzialmente i requisiti richiesti dagli standard internazionali. In sostanza un'organizzazione autonoma deve contenere tutte le funzioni relative alla rispettiva amministrazione, avere un direttore senza incarico politico nominato per un periodo determinato. Una sorta di «ad» come è oggi per alcuni aspetti , ma la scadenza del suo mandato non può essere correlata all'orizzonte temporale di un Governo.



Le agenzie nella loro piena autonomia - sempre secondo Ocse e Fmi - dovrebbero essere messe in condizione di amministrare e applicare la normativa fiscale, con tutti i necessari e ben delineati poteri e responsabilità. In sostanza, dovrebbe essere consentito al direttore di spostare fondi, approvare nomine e promozioni sulla base del merito.

Le richieste dei sindacati

Intanto nella giornata di giovedì 27 aprile si è svolto un incontro tra Casero, il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta, il sirettore dell'Agenzia Orlandi, il direttore del personale delle Entrate Calabrò con le sigle sindacali dei lavoratori delle Entrate in cui è stato «condiviso il percorso - come recita il comunicato congiunto di Consal-Salfi, Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa e Flp - per stabilizzare, già all'interno della Convenzione 2017, parte della quota incentivante, condizione questa necessaria per garantire, nell'ambito di una programmazione biennale, una procedura di progressione economica per tutto il personale dell'agenzia delle Entrate».



Per mettere a punto gli indicatori di Convenzione che hanno le caratteristiche utili per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato è stata convocata una riunione in calendario il 4 maggio.



