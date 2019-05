Guida al 730 facile: come compilare il modello senza errori

La stagione 2017 della dichiarazione dei redditi si sta per aprire ufficialmente. Da martedì 2 maggio sarà infatti possibile inviare la dichiarazione 730 precompilata, lasciandola così com'è oppure modificanda o integrando, se del caso, i dati riportati dall'agenzia delle Entrate. Per agevolare i contribuenti nell’adempimento «Il Sole 24 Ore» proporrà la guida “730 facile” in edicola mercoledì 3 maggio (al costo di 50 centesimi oltre al costo del quotidiano). La guida fa il punto sulle novità del modello ed è dedicata sia ai contribuenti sia agli operatori professionali. Il lavoro è ricco di casi risolti e di tabelle in cui sono riepilogati requisiti e modalità per ottenere gli sconti.

Quest’anno la dichiarazione precompilata si è arricchita di molti nuovi dati, come quelli relativi alle ristrutturazioni delle parti comuni del condominio o ai rimborsi delle spese universitarie (alcuni non sono riportati in dichiarazione ma nel foglio illustrativo allegato). Ma è lunga la serie di nuove voci su cui occorre preventivamente fare attenzioni per non rischiare di inciampare in errori. Torna, per esempio, la detassazione dei premi di produttività. Poi c’è il cosiddetto School bonus: con il sistema del credito d’imposta, il Fisco premia le donazioni fino a 100mila euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione. Stesso meccanismo, quello del credito d’imposta, per la videosorveglianza. Ancora, nel 730 di quest’anno c’è il bonus mobili per le giovani coppie e la detrazione dell'Iva pagata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.

Ma come riportare queste spese nel modello? La Guida del Sole 24 Ore riporta esempi e casi concreti, affrontando per intero il grande capitolo delle detrazioni e delle deduzioni, per la “giusta” compilazione.

