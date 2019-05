Al via convenzione per lo scambio di informazioni Italia-Albania

Scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Albania per combattere l’evasione internazionale. È l’obiettivo del progetto «Fostering tax transparency in Albania» che vede coinvolte l'agenzia delle Entrate e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

La convenzione - firmata oggi da Rossella Orlandi, direttore dell’agenzia delle Entrate, e Laura Frigenti, direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo - rappresenta l'avvio di una collaborazione istituzionale tra le due agenzie a favore dei Paesi in via di sviluppo, nello spirito delle linee di intervento promosse dall'Onu per uno sviluppo mondiale sostenibile.

L'Italia fornirà così assistenza tecnica al governo albanese attraverso un progetto per lo scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali, nel quadro dell'implementazione del Common Reporting Standard (Crs). La firma della convenzione rende operativo il progetto «Fostering tax transparency in Albania», grazie al quale l'amministrazione fiscale albanese potrà beneficiare di supporto specialistico per gli aspetti giuridici, fiscali, informatici e per la protezione dei dati personali relativi all'implementazione dello Standard Globale Ocse sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.

Il progetto pilota, finanziato dall'Aics nell'ambito delle attività di cooperazione a

favore dei Paesi in via di sviluppo, prevede il coinvolgimento diretto dell'agenzia delle Entrate, che sarà impegnata con suoi funzionari sia in attività di consulenza giuridica in Albania, sia in attività di formazione teorico-pratica presso le sedi dell'agenzia delle Entrate in Italia. L'obiettivo è attuare un efficace trasferimento delle competenze e la loro tempestiva applicazione in Albania. In particolare, nel quadro generale di implementazione del Crs, il progetto, che durerà 3 anni, consentirà di sostenere le istituzioni albanesi nelle varie fasi di implementazione del progetto.

Il contrasto all'evasione internazionale passa infatti per lo scambio automatico di informazioni. L'iniziativa risponde agli impegni presi dall'Italia nel settimo incontro del “Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni”, promosso in ambito Ocse (Berlino 2014). In occasione dell'incontro, infatti, oltre cinquanta Paesi, tra cui l'Italia e l'Albania avevano sottoscritto un accordo per favorire lo scambio automatico di informazioni finanziarie attraverso il Common Reporting Standard e i rappresentanti del gruppo G5 avevano manifestato la volontà di assistere i Paesi in via di sviluppo, come l'Albania, nell'applicazione delle riforme necessarie all'implementazione.

La convenzione firmata oggi rappresenta dunque l'avvio di una collaborazione

istituzionale tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a favore dei Paesi partner, nello spirito delle linee di intervento promosse dall'Onu per uno sviluppo mondiale sostenibile e dall'Addis Tax Initiative, a cui il governo italiano ha aderito nel luglio del 2015.

