«Il Fisco mette le ruote… per la tua precompilata»

Il camper dell'Agenzia delle Entrate scalda il motore. Inizia mercoledì prossimo, 3 maggio, la stagione 2017 di Il Fisco mette le ruote, la campagna che vede un ufficio mobile dell'Agenzia fare sosta nelle piazze delle principali città italiane per fornire informazioni e assistenza ai cittadini sulla dichiarazione precompilata. Il tour, giunto alla sua decima edizione, inizierà il suo viaggio a Pescara, per poi spostarsi in Molise e toccare via via tutte le regioni italiane fino all'ultima tappa, prevista in Sardegna il prossimo 21 luglio. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione tra l'agenzia delle Entrate e l'Ente nazionale sordi, alcune tappe ospiteranno un interprete per dare supporto ai contribuenti con problemi uditivi.



Assistenza “on the road” sulla precompilata, ma non solo

Presso il camper, i cittadini troveranno un autentico sportello mobile a cui rivolgersi sia per avere informazioni sia per richiedere alcuni servizi. Come di consueto, in primo piano la dichiarazione precompilata: sarà infatti possibile ottenere assistenza, ma anche richiedere il codice Pin per autenticarsi a Fisconline e consultare online il proprio modello.

I funzionari dell'Agenzia saranno a disposizione per aiutare i contribuenti in tempo reale ad accedere nella piattaforma e navigare all'interno della propria dichiarazione. L'ufficio mobile fornirà, inoltre, i servizi abitualmente erogati presso i front-office: dalla consultazione delle quotazioni immobiliari al rilascio di codici fiscali, partite iva, visure catastali e ispezioni ipotecarie; dalla richiesta di duplicati della tessera sanitaria alla registrazione dei contratti di locazione. Infine, sarà possibile chiedere chiarimenti su comunicazioni di irregolarità e iscrizioni a ruolo e ottenere informazioni su canone tv, successioni e donazioni.



Il tour del camper tappa per tappa - Il camper sarà in viaggio fino al prossimo 21 luglio e toccherà tutte le regioni italiane.

ECCO NEL DETTAGLIO IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

REGIONE DATA Abruzzo mercoledì 3 maggio Molise venerdì 5 maggio Campania martedì 9 maggio Sicilia giovedì e venerdì 11-12 maggio Calabria martedì 16 maggio Basilicata giovedì 18 maggio Puglia martedì 23 maggio Marche giovedì 25 maggio Emilia Romagna martedì 30 maggio Veneto martedì 6 giugno Friuli Venezia Giulia giovedì 8 giugno Bolzano martedì 13 giugno Trento giovedì 15 giugno Lombardia martedì 20 giugno Valle d'Aosta giovedì 22 giugno Piemonte martedì 27 giugno Liguria giovedì 29 giugno Toscana martedì 4 luglio Umbria giovedì 6 luglio Lazio martedì 11 luglio Sardegna da martedì a venerdì 18-21 luglio

