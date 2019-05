Sì del Tar al trasporto di persone per Ape e risciò

Concreto impulso alla liberalizzazione nel settore dei servizi di trasporto privato urbano, per effetto dell'ordinanza del Tar in materia di tricicli elettrici. La pronuncia dei giudici amministrativi di Roma (ordinanza 2018/2017) afferma infatti che il trasporto di persone con velocipedi a tre o più ruote, con pedalata assistita da motore ausiliario elettrico, è un'attività lecita, anche se soggetta ad autorizzazione. Questo tipo di trasporto, in quanto innovativo, non interferisce con il settore dei taxi, e quindi opera in pieno il principio di liberalizzazione. Già per gli “Ape calessini” era sorto un problema di collocazione all'interno dell'attività di noleggio con conducente, con intervento dello stesso Tar Lazio. Con una specifica pronuncia (54/2015) la motocarrozzetta Ape è stata a pieno titolo inserita in una delle categorie (quella L5e, dell'articolo 47 Dlgs 285/1992, cod. strada) abilitata all'esercizio di attività di noleggio con conducente, guidabile cioè con certificato di abilitazione professionale. Secondo il Tar, agli Ape spetta lo stesso trattamento che, nella disciplina degli autoservizi, consente il trasporto di persone con autovetture, natanti e veicoli a trazione animale: la motocarrozzetta è infatti un veicolo intermedio, sicuramente più diffuso della trazione a cavalli.

Una volta ammessi gli Ape tra gli autoservizi pubblici, lo stesso ragionamento si potrà applicare anche ai velocipedi a pedalata assistita elettrica. Su richiesta di una cooperativa, già nel 2016 (sentenza 6206) il Tar Lazio aveva affrontato la questione, posta da una cooperativa che gestiva biciclette elettriche a tre ruote. La conclusione è stata che il relativo servizio è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, perché in qualche modo assimilabile a una forma di trasporto pubblico non di linea, almeno nelle ipotesi in cui il risciò è destinato precipuamente a soddisfare esigenze di carattere ricreativo e turistico.

Il Comune può quindi regolare l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di competenza, per esigenze di tutela dei viaggiatori, dei lavoratori, dell'ambiente. Anche se il trasporto con le bici elettriche è libero, spettano infatti al Comune specifici poteri organizzativi come quelli per gli autobus con conducente a Capri (Cons. Stato 5476/2014), oppure come è avvenuto a Roma per il trasporto “granturismo” contingentato (Cons. Stato 4735/2012). Quindi, non si può inibire lo svolgimento dell'attività, che in sé è lecita, ma è necessario un regolamento. Trattandosi di un'attività libera, vi può essere un divieto assoluto solo per periodi determinati, ad esempio in coincidenza con il giubileo a Roma (conclusosi nel 2016). Ma, osserva il Tar, resta fermo il dovere dell'amministrazione, una volta passato l'evento eccezionale, di adottare una disciplina organica della materia. Se tale regolamento manca, come a Roma, gli interessati (pedalatori, cooperative) possono sollecitarne l'adozione, ottenendo dal Tar una pronuncia che obbliga il Comune a provvedere perché le attività dei privati non possono attendere all'infinito una regolamentazione. Sarà urgente quindi individuare le esigenze del turismo e ricreative più adeguate alla circolazione in centro storico dei tricicli elettrici. In tal modo i risciò elettrici potranno contribuire a chiarire cosa significhi libertà di iniziativa: non è un caso, infatti, che nella stessa giornata il Tar centrale abbia deciso, con identica motivazione sulle “attività libere”, il ritorno dei centurioni nelle aree archeologiche della capitale.

