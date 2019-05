I cinesi non inviano più denaro in patria: rimesse calate del 57%

I cinesi che vivono in Italia hanno smesso di mandare denaro alle famiglie rimaste in Cina: è questo che balza agli occhi guardando i dati messi a disposizione dalla Fondazione Ismu sulle rimesse degli stranieri: la Cina, che per anni è stato il primo Paese per rimesse ricevute dall’Italia (con oltre un quarto del denaro in uscita e punte del 39% nel 2012), oggi è crollata all’ottavo posto in graduatoria. Nel 2016 la Cina ha ricevuto solo 238 milioni di euro provenienti dall’Italia con un calo del 57% rispetto all’anno precedente: la diminuzione più importante tra i principali paesi di destinazione, se si confronta inoltre col 2012, anno in cui i cittadini cinesi hanno inviato la cifra record di 2,7 miliardi di euro al proprio paese di origine.

In generale le rimesse in arrivo dall’Italia sono in calo un po’ ovunque: nel 2016 si è registrata una diminuzione del denaro inviato all’estero da parte dei migranti che vivono nel nostro Paese: poco più di 5 miliardi di euro, il 3,4% in meno rispetto al 2015. Il calo è un trend costante dal 2012 in poi.



La classifica dei Paesi che ricevono più soldi dai connazionali che vivono in Italia vede al primo posto la Romania, che rappresenta il 15% di tutte le destinazioni. Un paese che registra aumenti è il Bangladesh, che nel 2016, con 487 milioni di euro di rimesse, è diventato il secondo per ammontare di denaro ricevuto dai propri concittadini in Italia. Al terzo posto troviamo le Filippine che ricevono in modo piuttosto stabile dal 2012 rimesse per 340 milioni di euro mediamente ogni anno. Aumenti importanti nell’ultimo anno si registrano per altri Paesi dell'Asia meridionale come Sri Lanka (+39%), Pakistan (+20%), India (+11%), e cresce nell'Europa dell'Est l'Ucraina (+16%).

Rimesse degli immigrati per alcuni Paesi di destinazione. Anni 2005, e 2011-2016

Dati in migliaia di euro

Paese 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var% 2016/2015 Romania 652.536 894.97 810.948 861.189 876.493 847.621 777.107 -8,3 Bangladesh 8.593 290.472 228.178 346.053 360.763 435.333 486.563 11,8 Filippine 245.424 601.585 366.808 339.918 324.071 355.36 334.939 -5,7 Senegal 157.371 245.433 216.264 231.724 244.937 261.883 279.074 6,6 India 63.049 205.631 198.06 242.917 225.638 248.363 274.712 10,6 Marocco 244.021 299.894 242.509 240.94 249.96 262.851 270.034 2,7 Sri Lanka 3.73 78.25 96.505 156.352 173.344 175.539 244.273 39,2 Cina 947.533 2.537.078 2.674.457 1.097.859 819.129 557.318 237.538 -57,4 Perù 63.82 194.011 187.654 186.215 193.158 205.038 200.767 -2,1 Pakistan 9.02 94.26 81.322 105.992 125.495 166.776 200.335 20,1 Ucraina 70.144 166.374 152.708 155.996 144.284 123.732 143.265 15,8 Ecuador 94.077 155.472 137.385 130.339 127.325 136.795 130.706 -4,5 Albania 119.114 131.096 115.716 121.178 126.828 128.623 123.74 -3,8 Brasile 101.001 182.849 136.179 114.839 106.846 112.425 106.132 -5,6 Totale generale 3.900.793 7.394.400 6.833.116 5.501.759 5.333.614 5.251.656 5.072.886 -3,4

