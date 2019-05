Corte Ue: senza gara l’assegnazione di spazi aeroportuali

L’assegnazione di uno spazio aeroportuale per l’esercizio di servizi di assistenza a terra di merci non rappresenta un appalto ma una concessione di servizi e quindi può essere fatta anche senza gara. Sono le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, interpellata dal Tar della Lombardia su una causa (C-701/15) che vedeva protagonista Malpensa Logistica Europa Spa.

La vicenda

Malpensa Logistica Europa, società concessionaria di spazi aeroportuali per l'esercizio di handling fisico all'aeroporto di Milano Malpensa, si è rivolta al Tar della Lombardia chiedendo l'annullamento dell' assegnazione fatta da Sea alla concorrente Beta-Trans di uno spazio aeroportuale (un magazzino di circa 1.000 mq) per l'esercizio di servizi di assistenza a terra delle merci: l'illegittimità, secondo la ricorrente, era dovuta all’assenza di una gara pubblica.

Le due società concorrenti operano già a Malpensa ed entrambe sono alla ricerca di nuovi spazi per le loro attività.

Il Tar ha chiesto alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, se la direttiva 2004/17, che sottopone alla disciplina degli appalti pubblici comunitari le attività di sfruttamento di un'area, ai fini di messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei, osti ad una normativa nazionale, qual è quella italiana, che non prevede una selezione pubblica per ogni ipotesi di assegnazione, anche temporanea, di spazi a ciò destinati.



Le conclusioni dell’Avvocato generale

L'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona rileva, innanzitutto, che il rapporto tra l'ente gestore dell'aeroporto e la società di assistenza a terra va inquadrato nella categoria delle concessioni di servizi (direttiva 96/67, che non sempre prevede una gara): in queste ultime, il vantaggio per il concessionario consiste esclusivamente nel potere esercitare un'attività, assumendone il rischio d'impresa, avvalendosi di un bene demaniale, per l'uso del quale paga un canone.

Non si tratta, invece, di appalto di servizi (direttiva 2004/17, che prevede sempre una gara) in quanto l'amministrazione aggiudicatrice non si obbliga a pagare alcun corrispettivo per i servizi dell'aggiudicatario dell'appalto.

Secondo l'avvocato generale, pertanto, occorre esaminare la fattispecie non alla luce della direttiva 2004/17 invocata dal Tar (che quindi, non essendo pertinente, non osta neppure a una norma nazionale come quella di cui trattasi) ma alla luce della direttiva 96/67.

Cosa prevede la direttiva 67

La direttiva n. 67 del 1996 impone all'amministrazione che debba attribuire spazi o installazioni aeroportuali di utilizzare criteri di selezione pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori ma non impone di effettuare una procedura con una formale gara pubblica (come invece è per gli appalti, regolati, come detto, dalla direttiva 2004/17).

Il fatto che la direttiva 96/97 non richieda una gara pubblica per l'assegnazione di spazi aeroportuali non significa che una tale gara non possa essere effettuata. Anzi, la gara può essere senza dubbio uno (non necessariamente l'unico) dei meccanismi idonei ad operare una scelta corretta del concessionario nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

L'avvocato generale ricorda che tra le finalità della direttiva 96/97, vi è quella di favorire la presenza di nuovi operatori di assistenza a terra e, come criterio di assegnazione di spazi aeroportuali disponibili, vi è quello di agevolare una concorrenza “effettiva e leale” tra i vari operatori, compresi quelli nuovi, per il cui ingresso non debbono esservi ostacoli ma debbono valere gli stessi criteri, già più volte menzionati, di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

