Il delfino Indy non può essere confiscato

Non è confiscabile Indy, il figlio della delfina Luna, sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamento (questa confisca è prevista dall'articolo 544 sexies del Codice penale espressamente per il reato di maltrattamento degli animali). Così ha deciso la Cassazione, respingendo il ricorso del Pm che invocava la confisca del cucciolo come “frutto” civilistico del bene sequestrato. Per la Suprema corte - si veda la sentenza 20934 del 3 maggio 2017 - l'animale non può essere considerato corpo del reato, cosa ad esso pertinente, o bene produttivo, ma solo un essere vivente dotato di sensibilità psico-fisica. Per questo l'istituto ablatorio non si può applicare ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato a questa tipologia di confisca.

La vicenda

Nato nove mesi fa all'Acquario di Genova da un esemplare sequestrato nel 2013 al Delfinario di Rimini nell'ambito di un'inchiesta su presunti maltrattamenti di animali (primo caso in Europa), il delfino è divenuto oggetto di aspre contese tra tribunali. Ritenendolo frutto di un bene posto sotto sequestro, il magistrato dell'indagine riminese ne ha richiesto il sequestro al gip, che l'ha rigettato, stabilendo che l'animale non può essere trattato come il frutto di un bene confiscato, trattandosi di un individuo autonomo e pertanto del tutto estraneo a ipotesi di sequestro cautelativo. Per il Pm riminese si sarebbe trattato di un sequestro di “frutti” o “beni futuri” che non è però, secondo la Cassazione, pertinente al caso in esame, perché “la questione non si risolve certo con l'automatica trasposizione degli istituti civilistici nella materia penale”.

Nel frattempo delfinario di Rimini e Gardaland (da cui proviene il papà del cucciolo) hanno deciso di cedere l'esemplare a Zoomarine, il delfinario di Roma. La decisione non è però mai stata portata a compimento, in attesa che si chiarisse il quadro giudiziario e che la Cassazione sancisse o meno la piena indipendenza del cucciolo rispetto alla madre.

La conclusione

La decisione è arrivata oggi, con una sentenza in cui i giudici hanno ribadito un principio chiave: “La confisca ha come oggetto soltanto l'animale maltrattato e non i suoi figli, che sono del tutto estranei al reato anche se, come nel caso in esame, nati successivamente e in costanza di sequestro”.

L'estensione anche ai figli del sequestro preventivo finalizzato a confisca è volto - puntualizzano i giudici - a tutelare gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo. Ma i principi dettati in materia di gestione di beni immobili e di riscossione dei relativi canoni di locazione non sono traslabili sulla vicenda presa in esame.

