Proroga delle misure di sostegno al reddito, le istruzioni dell’Inps

Con la circolare n. 83/17 di ieri l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative sull’erogazione dell'indennità prevista prevista per i lavoratori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Si tratta dell’indennità prevista dall’articolo 45, comma 1, del Dl 189/16, convertito con modificazioni dalla Legge 229/16, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di quattro mesi con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite di 124,5 milioni per il 2016.

I soggetti interessati

L’indennità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef ed è concessa in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell’evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni di cui all'articolo 1 del Dl 189/16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 229/16 nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

Lavoratori del settore agricolo

La Convenzione firmata lo scorso 23 gennaio 2017 tra i ministeri del Lavoro, dell’Economia e i governatori delle regioni interessate, al comma 2 dell’articolo 2, ha inoltre disposto che l'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta, inoltre ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

La situazione per l’anno in corso

Nella circolare 83 l’Inps ricorda che l'articolo 12 del Dl 8/17, convertito nella legge 45/17, ha disposto che la Convenzione appena citata continua ad operare nel 2017 - fino all’esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del Dl 189/16 - e che il Lavoro, con nota n. 2602 del 12 aprile 2017, ha chiarito che, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie, le Regioni interessate possono decretare nell'annualità 2017 anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d'intervento all'interno dell'intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016.

Le indennità di cui al comma 1 vengono concesse con decreto della Regione dopo un’istruttoria di sua competenza. L’ente territoriale, insieme al decreto di concessione, invia poi la lista dei beneficiari all’istituto previdenziale, che provvede all'erogazione dell'indennità. Sul punto l’Inps chiarisce che per consentire un'efficace gestione delle indennità in parola, le Regioni interessate dal sisma dovranno trasmettere all'Istituto, tramite il Sistema Informativo Percettori (Sip), i provvedimenti di concessione, corredati dalle relative domande aziendali (modello SR100), con il numero di decreto convenzionale “30000”, istituito allo scopo, attraverso l'utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”. Successivamente le aziende inoltreranno all'Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (modello SR41) e le sedi Inps provvederanno ad erogare la prestazione con le stesse modalità seguite per la Cig in deroga.

Lavoratori autonomi e titolari d’impresa individuale

L'articolo 3 della Convenzione riconosce, poi, per il 2016 un’una tantum di 5mila euro (senza riconoscimento della contribuzione figurativa e garantita nel limite di 134,8 milioni per le quattro regioni) a favore dei co.co.co., dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa, i soci lavoratori di società di persone e i soci di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione Separata o alle gestioni Commercianti e Artigiani e i professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto 189/16.

L'indennità viene concessa con decreto della Regione a seguito di istruttoria: i singoli lavoratori interessati dovranno quindi presentare l'istanza direttamente alle Regioni seguendo le istruzioni che ognuna di esse pubblicherà con apposito bando. L'elenco dei beneficiari sarà inviato alle Sedi territoriali con successivo messaggio per la liquidazione della prestazione, non soggetta a tassazione.





© Riproduzione riservata