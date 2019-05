Sconti per l’editoria, il monopolio di Poste distorsivo della concorrenza

La designazione, confermata dal Milleproroghe, di Poste Italiane come unico operatore titolato a ricevere i rimborsi statali per le tariffe agevolate a favore

delle imprese editrici è distorsiva della concorrenza. A dirlo è l’Antitrust in una segnalazione inviata al Parlamento, alla presidenza del Consiglio, al Mef e al Mise.

Per il Garante, il «trattamento differenziato» tra Poste Italiane e gli altri operatori postali, alla luce della normativa comunitaria sulla liberalizzazione del mercato postale e della collegata normativa nazionale di attuazione, «risulta del tutto ingiustificato e ostacola la piena liberalizzazione del mercato europeo dei servizi postali. La distorsione concorrenziale causata dalla norma - si legge nella segnalazione pubblicata nel Bollettino dell'Autorità - danneggia gli operatori postali diversi da Poste Italiane, che non possono fruire dei contributi statali e, pertanto, non riescono a sostenere sotto il profilo economico le tariffe agevolate (fissate a livelli non di mercato) che può offrire invece Poste Italiane beneficiando dei rimborsi appositamente previsti. Gli operatori postali alternativi sono, pertanto, estromessi dall’offerta di questo servizio che, seppur liberalizzato e quindi potenzialmente oggetto di concorrenza, ritorna in questo modo in una situazione di monopolio de facto».

Secondo l’Antitrust, peraltro, «le criticità concorrenziali appena prospettate risultano ancora più manifeste se si considera che, in virtù del nuovo quadro regolamentare, Poste Italiane è autorizzata a consegnare la corrispondenza, tra cui i prodotti editoriali, con tempi di consegna potenzialmente più lunghi rispetto al passato, creando così - proprio per questo tipo di prodotti - potenziali disagi sia alle imprese editoriali, sia ai consumatori. In questo contesto, un ampliamento delle possibilità di scelta del fornitore dei servizi postali appare ancor più auspicabile, anche al fine di abilitare una concorrenza sulla qualità del servizio e, in particolare, sui tempi di consegna».

L'Autorità auspica, pertanto, che, «fatta salva l’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, si possa pervenire a una modifica della citata normativa nel senso di ampliare l'accesso ai contributi statali a tutti gli operatori postali, al fine di consentire il dispiegarsi di un pieno confronto competitivo».

