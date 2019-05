Dal 22 giugno modifiche online per le startup innovative

Arriva una nuova semplificazione per le startup innovative: dal 22 giugno l’atto costitutivo e lo statuto potranno essere modificati online con la firma digitale. La notizia arriva dal ministero dello Sviluppo economico che con il decreto del del 4 maggio scorso compie un nuovo passo verso la digitalizzazione.



Con il decreto sono state fornite anche le specifiche tecniche che consentiranno la predisposizione degli atti modificativi in un formato elaborabile Xml.

La platea dei potenziali beneficiari è piuttosto ampia. Lo Sviluppo economico ricorda che sono già 444 le startup che si sono costituite con la procedura semplificata e che risultano iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative.



L’atto modificativo digitale, identificato con un numero di registrazione, viene trasmesso, tramite una pratica «Comunica», all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio. Quest’ultimo, ricevuta la pratica, la protocolla automaticamente e avvia tutte le verifiche del caso sui requisiti dell’impresa mittente.



Nelle more delle verifiche, l’ufficio, nel termine di 10 giorni dal protocollo, provvede all’iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con una dicitura aggiuntiva che indica la modifica in corso. Decorsi dieci giorni dall’iscrizione provvisoria l’ufficio, completate con esito positivo le verifiche, iscrive in sezione speciale la modifica, eliminando la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

Il provvedimento del Mise porta dunque a completa attuazione l’art. 4, comma 10-bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, in base al quale «al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di startup innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».



