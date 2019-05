Cinque per mille, online gli elenchi dei beneficiari

Sono online da oggi gli elenchi provvisori degli aspiranti beneficiari al 5 per mille. Lo annuncia l’agenzia delle Entrate in un comunicato in cui fa anche sapere che «con 7.805 nuovi inserimenti, nel 2017 le richieste dei potenziali beneficiari arrivano infatti a 56.581. Nel 2016 erano 50.239». Le liste provvisorie degli aspiranti alla ripartizione dei fondi, spiegano le Entrate, sono consultabili sul sito internet delle Entrate.

Quattro categorie di beneficiari

Gli elenchi dei richiedenti per il 2017, consultabili online, comprendono quattro categorie riferite rispettivamente agli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell'Università, di quella sanitaria e alle associazioni sportive

dilettantistiche. «Si ricorda inoltre - spiega il comunicato - che i cittadini possono destinare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza e al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, a favore degli enti presenti nell'elenco pubblicato sul sito del Mibact».

Oltre 46mila dal mondo del volontariato

Anche nel 2017 il maggior numero di presenze proviene dalle realtà che operano nel volontariato, con 46.275 enti. Secondo posto per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ai fini sportivi, con 9.739 aspiranti, seguono gli enti della ricerca scientifica e dell'Università, con 460 potenziali beneficiari in lista, e quelli della salute che ammontano a 107.

Le scadenze

Le date utili per le associazioni ed enti del volontariato, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, candidati al contributo sono:

- 22 maggio: termine per la presentazione all'agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;

- 30 giugno: termine per l'invio all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni

sostitutive da parte degli enti del volontariato e all'ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti;

- 2 ottobre: termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle successive integrazioni documentali.

Intanto il ministero del Lavoro ha comunicato che è stato pubblicato per l'anno 2014 l'elenco dei beneficiari del cinque per mille privi delle coordinate bancarie o postali (anche detti “enti NoIBAN”) per l'emissione del bonifico o per il pagamento in contanti, in caso di mancanza di conto corrente e per contributi inferiori a 3mila euro.

Una parte di beneficiari (i cosiddetti “NoIBAN) non hanno potuto essere liquidati in quanto privi di conto corrente, o perché non hanno comunicato all'agenzia delle Entrate le coordinate bancarie/postali per il bonifico. L'elenco dei NoIBAN trasmesso al ministero dall'agenzia delle Entrate è consultabile nel collegamento Elenco dei beneficiari privi di IBAN (NoIBAN).



© Riproduzione riservata