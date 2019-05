Compravendita simulata, il notaio non è responsabile se salta fuori l'ipoteca

In caso di atto di compravendita simulato, il notaio non è responsabile per non aver segnalato l'esistenza di un'ipoteca. Lo ha sancito la Cassazione, con la sentenza 11768 depositata ieri, 12 maggio.

Protagoniste del caso due sorelle romane, convinte di aver subito danni in seguito all'omessa segnalazione, da parte del loro professionista di fiducia, di un'ipoteca iscritta nel 1993, su una casa da loro acquistata nel 1994. Il notaio si è difeso eccependo la “natura simulata” dell'atto di compravendita (con il conseguente mancato pagamento del prezzo) e ribadendo l'assenza di un nesso causale tra la sua condotta e il danno denunciato. Ha chiamato inoltre in causa la “simulata venditrice” (una snc fallita) e la propria compagnia assicuratrice, dalla quale ha chiesto di essere manlevato.



Accolta dal giudice di primo grado la domanda di manleva e, in parte, quella presentata dalle due donne.

Qualche tempo dopo la Corte di appello di Torino, investita da impugnazione principale proposta dal professionista e da quelle incidentali degli appellati, ha accolto la prima e rigettato la domanda delle due donne. Che hanno presentato ricorso in Cassazione. Tranchant il verdetto di quest'ultima, che definisce infondati i tre motivi proposti.

“La natura simulata dell'atto - si legge nella sentenza, che ricalca la falsariga della Corte di appello - consente di ritenere insussistente il nesso causale tra l'inadempimento del notaio e gli esborsi sostenuti dalle ricorrenti in seguito alle procedure esecutive intentate successivamente dai creditori sull'immobile”.

I giudici ritengono inoltre inammissibile la censura di omesso esame di fatto decisivo, dal momento che la questione della legittimazione del notaio ad agire, è questione “di diritto” e non “di fatto”.



Ancora: il secondo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ma - rilevano i giudici di Cassazione - la “manifesta irrilevanza” della condotta del notaio predicata dal giudice di appello, è da ritenersi conseguenza diretta e immediata, non tanto dell'inadempienza contrattuale, quanto, piuttosto, della natura simulata dell'atto di alienazione.

Nessuna chance neanche per il terzo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 1218 del Codice civile. La Cassazione ribadisce infatti il principio secondo cui la valutazione del nesso causale tra condotta ed evento costituisce giudizio di fatto: pertanto è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se - come nel caso affrontato - è congruamente e correttamente motivato.

© Riproduzione riservata