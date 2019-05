Giudici di pace, da oggi stop udienze per un mese

Da oggi giudici di pace attueranno la protesta più dura contro la riforma della magistratura onoraria, ritenuta “umiliante” per tutta la categoria: per un mese intero (sino all'11 giugno) incroceranno le braccia.

Gli effetti della protesta potrebbero essere pesanti: lo stop riguarderà infatti non solo i processi ma anche il deposito di sentenze e decreti ingiuntivi.

Da lunedì i giudici di pace non si limiteranno a incrociare le braccia per un mese. Ma «in molti distretti di Corte d’appello, tra cui Napoli e Firenze assieme agli altri magistrati onorari inizieranno inizieranno uno sciopero della fame». E se le loro richieste resteranno inascoltate sono pronti alle «dimissioni di massa con effetto immediato».

Ad annunciare le ulteriori proteste è l'Associazione nazionale giudici di pace, che in una nota torna a denunciare «il contenuto autoritario, la palese incostituzionalità e la totale irrazionalità dello schema di decreto legislativo sulla riforma della magistratura di pace ed onoraria che calpesta la volontà del Parlamento, la cui approvazione porterebbe certamente alla distruzione completa della giustizia nel nostro Paese».

Le lamentele

Lo sciopero è contro lo schema di riforma “umiliante” della magistratura onoraria, varato in esame preliminare dal governo il 5 maggio scorso. Alla vigilia della protesta, i giudici di pace, attraverso l'Unagipa- una delle associazioni che li rappresentano, hanno anche rivolto un appello al capo dello Stato: di fronte a una riforma che vuole «schiavizzare la magistratura onoraria e rottamare la giustizia in Italia intervenga nel suo ruolo di «garante della Costituzione e dell'indipendenza della magistratura».

I numeri

«I magistrati onorari ed i giudici di pace rappresentano una risorsa insostituibile per il Paese: già oggi trattano e definiscono il 60% dei processi penali e civili, con un impegno a tempo pieno al servizio della Giustizia che per la maggior parte dei magistrati in servizio si protrae da oltre 15 anni; senza il loro fondamentale apporto la magistratura di carriera non sarebbe mai in grado di assolvere ai suoi compiti e la Giustizia in Italia si fermerebbe», sottolinea l'Unagipa in una nota.



La questione conomica

Anche alla luce di tutto questo «non è concepibile che un magistrato possa essere compensato per la sua attività con un stipendio che a stento arriverà a 600 euro netti al mese, senza congedi retribuiti di maternità o per motivi di salute, senza assicurazione per infortuni sul lavoro, senza trattamento di fine rapporto. Nella riforma è addirittura previsto un ulteriore e considerevole aumento delle competenze dei giudici di pace e dei magistrati onorari, che nel futuro si occuperanno di non meno dell'80% della giurisdizione civile e penale».

