Corte Ue: no a richieste generiche nello scambio di informazioni

È legittima l'irrogazione della sanzione amministrativa a seguito del rifiuto di fornire informazioni nell'ambito della cooperazione tra gli stati Ue a patto che al destinatario sia riconosciuta la possibilità di contestare la legittimità della pretesa. All'amministrazione, quindi, non è precluso chiedere informazioni allo Stato membro ma le richieste non possono essere generiche, bensì circostanziate ai fini dell'indagine tributaria per cui si procede e il giudice, come pure il contribuente, devono essere messi nella condizione di verificare la legittimità della richiesta, presupposto imprescindibile per adempiere all'informativa dello Stato membro e per l'irrogazione della sanzione

Questi importanti e rilevanti principi sono stati pronunciati dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri in relazione alla controversia n. C 682/15.

L'origine della vicenda finita all'attenzione della Corte di Giustizia fa seguito alla richiesta, avanzata dall'amministrazione tributaria francese all'amministrazione tributaria lussemburghese, di informazioni sulla

situazione fiscale della società lussemburghese controllante quella francese.

In particolare, l'oggetto dell'indagine era finalizzato a verificare se i dividendi erogati dalla controllata alla controllante potevano beneficiare dell'esenzione d'imposta in base al diritto francese.



La società destinataria della richiesta forniva le dovute giustificazioni tranne quelle inerenti i nominativi dei soci e le rispettive quote di partecipazione per le quali, avendo opposto il rifiuto, l'autorità lussemburghese irrogava una sanzione amministrativa.

La società proponeva appello avverso la sentenza che, pur rideterminando la sanzione, aveva ritenuto legittima l'irrogazione della stessa, omettendo di valutare, però, se nel caso specifico fossero stati violati i principi Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che disciplinano il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

L'articolata sentenza ha dapprima escluso, valorizzando l'importanza dello scambio di informazione ai fini della lotta all'evasione, come non può essere considerata illegittima l'irrogazione della sanzione comminata a seguito del rifiuto di soddisfare le informazioni richieste. I giudici tuttavia, non si sono soffermati esclusivamente su tale aspetto, ma hanno anche fornito interessanti principi in relazione ai presupposti posti a fondamento della domanda. Non viene messa in discussione, quindi, la cooperazione amministrativa, ma le modalità con cui i dati sono stati acquisiti e il contesto all'interno del quale vengono utilizzati.



In particolare, gli Stati membri non possono formulare richieste generiche di informazioni, occorrendo, sia per la legittimità del provvedimento, che per l'irrogazione della sanzione, che le notizie richieste siano strettamente connesse con l'indagine tributaria. Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo circa l'utilizzo dei dati acquisti da parte dell'amministrazione tributaria, i giudici hanno indicato, prioritariamente, che per l'impiego del materiale istruttorio è necessario riconoscere al contribuente la possibilità di contestare la pretesa e di manifestare le proprie osservazioni sugli elementi posti a fondamento dell'atto amministrativo, salvaguardando comunque la riservatezza degli atti oggetto d'indagine.

Ma non solo. Per il rispetto del diritto alla difesa, qualsiasi decisione che tenga conto di prove acquisite in violazione della Carta e, in relazione alle quali, il giudice nazionale non ha potuto o non può effettuare il controllo sulla conformità dell'acquisizione al diritto dell'Unione, unitamente alla verifica della legittimità dei motivi che hanno portato al provvedimento impugnato, deve essere annullata se essa risulta, per tale ragione, priva di fondamento.

