Dalla Corte Ue un filtro all’automatismo degli scambi di informazione

I giudici di uno Stato membro possono controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato membro. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza nella causa C-682/15, che ha visto confrontarsi la Berlioz Investment Fund e l’amministrazione fiscale francese. Il controllo, però, ha limiti molto precisi e definiti, perché deve servire solo a verificare se le informazioni richieste non siano manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza con l'indagine tributaria.



La vicenda

Nel contesto dell'esame della situazione tributaria della società francese Cofima, nel 2014 l'amministrazione tributaria francese ha rivolto alla sua corrispettiva lussemburghese una richiesta di informazioni sulla società controllante lussemburghese della Cofima, la Berlioz Investment Fund. Su richiesta delle

autorità tributarie lussemburghesi, la Berlioz ha fornito tutte le informazioni richieste, tranne i nominativi e gli indirizzi dei suoi soci, l'importo del capitale detenuto da ciascuno di essi e la rispettiva percentuale di partecipazione. La Berlioz ha ritenuto che tali informazioni non fossero prevedibilmente pertinenti per il controllo svolto dall'amministrazione tributaria francese.

A seguito del rifiuto da parte della Berlioz di fornire tali informazioni, il fisco lussemburghese le ha inflitto, nel 2015, un'ammenda di 250mila euro. La Berlioz allora ha fatto ricorso per far annullare l'ammenda e la collegata ingiunzione a fornire le informazioni mancanti. In primo grado, il Tribunale amministrativo di Lussemburgo ha ridotto l'ammenda a 150mila, rifiutando però di verificare la fondatezza della decisione di ingiunzione. Questo rifiuto si è basato sulla legge lussemburghese secondo cui è possibile chiedere l'annullamento o la riduzione dell'ammenda, ma non l'annullamento della richiesta di scambio di informazioni e della decisione di ingiunzione.

La Berlioz ha quindi adito in appello la Corte amministrativa del Lussemburgo, ritenendo che il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, fosse stato violato. La corte lussemburghese si è a sua volta rivolta alla Corte di giustizia per far chiarire se può vagliare la fondatezza della decisione di ingiunzione e, pertanto, della richiesta di informazioni francese su cui la decisione di ingiunzione si fonda.

Le motivazioni della Corte Ue

Nella sentenza di oggi la Corte dichiara innanzitutto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue è applicabile poiché, per infliggere un'ammenda alla Berlioz a seguito del suo rifiuto di fornire le informazioni richieste, le autorità tributarie lussemburghesi hanno attuato la direttiva dell'Unione sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale .

Inoltre il giudice nazionale a cui è stato sottoposto un ricorso contro un'ammenda inflitta per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione deve poter esaminare la legittimità di quest'ultima affinché sia rispettato il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito nella Carta. La decisione di ingiunzione, per i giudici europei, può essere legittima però solo se le informazioni richieste sono «prevedibilmente pertinenti» ai fini dell'indagine tributaria condotta dallo Stato membro che le richiede. Gli Stati membri non po

ssono quindi procedere a «richieste generiche» di informazioni, né domandare informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un determinato contribuente. Sebbene spetti loro individuare le informazioni di cui ritengano di avere bisogno, tuttavia non possono richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con l'indagine in esame, e il destinatario di una decisione di ingiunzione deve poter eccepire in giudizio la non conformità alla direttiva della richiesta di informazioni e, di riflesso, l'illegittimità della decisione di ingiunzione che ne deriva.

La Corte aggiunge che le autorità dello Stato membro interpellato (nel caso di specie le autorità tributarie lussemburghesi) non devono limitarsi a un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta di informazioni, bensì devono anche assicurarsi che le informazioni richieste non siano sprovviste di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell'indagine tributaria, tenuto conto dell'identità del contribuente coinvolto nell'indagine e della finalità di quest'ultima. Parimenti, il giudice dello Stato interpellato (nel caso di specie il giudice lussemburghese) deve poter esercitare il controllo sulla legittimità della richiesta. Tuttavia, esso deve esclusivamente verificare che la decisione di ingiunzione si fondi su una richiesta di informazioni sufficientemente motivata e vertente su informazioni che non appaiano manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile nei confronti dell'indagine tributaria in questione.

Infine, la Corte reputa che, affinché il giudice possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni e a qualsiasi altro elemento di informazione complementare che le autorità dello Stato interpellato abbiano eventualmente ricevuto dalle autorità dello Stato richiedente. La Corte aggiunge che il segreto della richiesta di informazioni può invece essere opposto all'amministrato e che, quindi, quest'ultimo non dispone di un diritto di accesso a tale richiesta nella sua interezza. Tuttavia, per poter fare esaminare equamente la sua causa, l'amministrato deve avere accesso alle informazioni fondamentali della richiesta di informazioni (ossia l'identità del contribuente coinvolto e il fine fiscale delle informazioni richieste). Se il giudice considera che tali informazioni fondamentali non siano sufficienti, esso può fornire al contribuente elementi di informazione supplementari.

