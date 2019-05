Patent box, le istanze per i marchi sono il 40 per cento

I marchi d’impresa sono i maggiori beneficiari del patent box. Nel biennio 2015/2016 sono state 2.778 le istante di agevolazione per i marchi, il 40% del totale. Un risultato che non sarà più ripetibile: dal 2017, infatti, i marchi sono stati esclusi da questo regime opzionale (si veda Il Sole 24 Ore del 24 aprile). Nessun problema per i benefici già concessi che restano nel regime agevolato fino a naturale scadenza. Gli altri due intangibili per i quali le imprese sono state particolarmente attive nel chiedere l’accesso al patent box sono i brevetti e il know how che si posizionano poco al di sotto del 20 per cento. Fanalini di coda, con l’11%, brevetti e disegni e modelli.

I dati in dettaglio sul patent box sono contenuti in una risposta data ieri dal Mef, al question time dell’onorevole Paglia. Le informazioni fornite riguardano il biennio 2015 e 2016, quando l’opzione-patent andava esercitata telematicamente. Dal 2017 non sarà più così, l’esercizio dell’opzione andrà comunicato nella dichiarazione dei redditi.

I NUMERI



Anno 2015 Anno 2016 Istanze totali

2015/2016 Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori % Software 304 8,23 485 14,85 789 11,33 Brevetti 687 18,59 572 17,52 1.259 18,09 Marchi 1.518 41,07 1.260 38,59 2.778 39,91 Disegni e modelli 445 12,04 329 10,08 774 11,12 Know how 742 20,07 619 18,96 1.361 19,55 Totale * 3.696 - 3.265 - 6.961 100 (*) Il totale è superiore alle istanze dell'anno perché nella stessa istanza si possono indicare più categorie di beni immateriali

Al 31 dicembre 2015 risultavano presentate 4.473 domande di accesso alla procedura di accordo preventivo; di queste 63 sono state rigettate perché prive dei requisiti richiesti. Nel corso dell’istruttoria ne sono “decadute” 2.523 per mancata presentazione della documentazione richiesta. Le istanze ammesse per il primo anno alla fine sono state il 42% e cioè 1.887. Nel 2016 il numero di istanze ammesse e non decadute è pari a 1.819; leggermente in calo ma tutto sommato un dato di tenuta. L’opzione ha una durata quinquennale per questo ci si aspettava che il grosso delle domande si concentrasse nel primo anno, cosa che non è successa. Dei beni i mmateriali opzionabili l’unico ad aver registrato nel 2016 un aumento rispetto all’anno precedente è il software passato da 304 a 485 domande.

La risposta al question time non entra nel merito delle istanze che hanno completato l’iter, che prevede un accordo preventivo con l’agenzia delle Entrate per definire, attraverso un contraddittorio, metodi e criteri del reddito agevolabile. Lo aveva però fatto il direttore dell’agenzia delle Entrate Rossella Orlandi la scorsa settimana parlando di 15 pratiche definite e duemila in fase di contraddittorio, l’obiettivo è completarne il 90% entro l’anno.

