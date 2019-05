La trasparenza della Pa costruita sull’asimmetria

Gli autori della riforma Madia, cioè della legge di delega 7 agosto 2015 n. 124 e del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, non sembrano essere del tutto consapevoli degli effetti che la digitalizzazione amministrativa presumibilmente avrà sul rapporto tra i cittadini e il potere politico: se lo fossero stati, la avrebbero scritta diversamente.

È vero che la riforma intende dare un volto nuovo all’amministrazione e quindi a un primo sguardo non sembrerebbe toccare la diversa e più profonda relazione tra cittadino e potere politico, ma le due cose si tengono strettamente insieme.

Illustriamo questa virtuosa interrelazione.

La riforma ha voluto imporre all’amministrazione la filosofia americana della trasparenza. Così il Foia (freedoom of information act) del 1946 è stato tradotto e imposto all’amministrazione italiana. Il fatto poi che nel 2017 si imiti una legge statunitense del 1946 pone almeno un dubbio sull’attualità dell’operazione: per evitare il quale sarebbe bastato leggere le critiche della letteratura americana al Foia.

Ricordo l’essenza del Foia: si obbliga l’amministrazione a comunicare al cittadino atti e documenti da lui richiesti, e lo si esonera dal dovere di provare la titolarità di un interesse giuridico personale, perché l’obbligo è funzionale al primordiale diritto di ciascuno di noi di conoscere come agisce un funzionario pubblico per poi valutarne la condotta in termini di efficienza e legalità. A questo beneficio si contrappongono alcuni svantaggi in ragione di questo braccio di ferro tra un’amministrazione naturalmente diffidente e un cittadino ficcanaso: si instaura una relazione informativa uno a uno, si fa gravare l’onere di attivarsi sul cittadino, si sollecitano atteggiamenti avversariali contro l’amministrazione e si moltiplicano i relativi costi.

Ma il tempo di internet ha suggerito agli americani la filosofia più avanzata dell’open data. Con essa l’informazione, creata dall’amministrazione con i dati forniti dai cittadini, è acquisita al concetto di bene comune: un asset condiviso e condivisibile tra cittadini e amministrazione. Pertanto, il suo regime giuridico non segue più il modello del Foia, e quindi non ne ripropone l’inconveniente di un’informazione tirannica e singolarmente privilegiata. Si risolve nel semplice obbligo per l’amministrazione di pubblicare ex se ogni dato in suo possesso, e a questo dovere generalizzato per oggetto e destinatario corrisponde un vero e proprio diritto di chiunque alla conoscenza del patrimonio informativo del soggetto pubblico, con eccezione dei vari segreti di Stato e simili. Aver sostituito il debitore che attiva il flusso conoscitivo, non più il cittadino ma l’amministrazione, ha una serie di benefici: l’informazione è diffusa a favore di tutti, la trasparenza dei processi decisionali è anticipata, il risparmio di spesa e il virtuosismo degli amministratori sono attesi.

Ma la riforma Madia non sembra fare questo salto di qualità dal Foia agli open data.

Un’occasione sprecata, perché si sarebbe potuta superare la lezione americana, e così sanarne i vizi, che pur vi sono, passando dagli open data alla creazione di piattaforme di governo pubblico aperte a chiunque, con dati messi a disposizione degli utenti per elaborare app migliorabili dai futuri cittadini della rete. Il tutto nel pieno rispetto della nostra Costituzione, che finalmente e senza alcuna revisione avrebbe visto attuati il principio di buona amministrazione e di legalità (articolo 97), nonché quello di sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4).

Ora facciamo un ultimo salto in avanti. Questa massa di dati liberamente disponibili e illimitatamente incrementabili da chiunque gioverebbe non solo all’amministrato nel suo dialogo con l’amministrazione, ma all’elettore nella sua più importante relazione con l’eletto, in quanto questa informazione renderebbe effettive le condizioni per l’esercizio consapevole dei suoi diritti politici in internet: dalle consultazioni pubbliche su progetti di legge al diritto di voto.

Se gli autori della riforma Madia si fossero soffermati su questa equazione, avrebbero scritto la riforma con toni meno rievocativi del 1946 e con effetti più utili alla democrazia di oggi e di domani.

* Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi, a cura di Valeria Panzironi

