Quel «doppio passaggio» da superare

Divorzio breve. Con questo nome è entrata nell’uso comune la legge 55/2015 che, esattamente due anni fa, ha ridotto a sei mesi l’attesa tra separazione e addio definitivo; un anno se gli ex litigano. Ma il divorzio in sé non ha nulla di breve, è un radicale cambio di status e di vita cui si arriva quasi sempre dopo crisi ripetute. Le statistiche della Giustizia fotografano un fenomeno in aumento. La possibilità di accelerare la fine delle nozze ha trovato riscontro nella crescita delle sentenze: 76mila nel 2016, contro un consolidato trend precedente di 50-55mila all’anno. C’è poi chi ha deciso di chiudere il matrimonio senza andare in tribunale (riforma introdotta fine 2014), con accordi conclusi con l’aiuto dei legali oppure direttamente in Comune: nel 2015 sono stati oltre 27mila. L’incrocio dei numeri con il diverso sentire della società spinge al cambiamento: è tempo di arrivare al divorzio tout court, cancellando il passaggio obbligato della separazione, che potrebbe rimanere come scelta per chi crede all’indissolubilità del matrimonio. Del resto la legge sulle unioni civili omosessuali - la Cirinnà - prevede il solo divorzio: un salto in avanti, forse non dettato da nobili motivi ma che di sicuro semplifica (e discrimina...).

Eliminare la separazione significa non tornare sull’identica questione dopo soli sei mesi, quando gli animi e le condizioni non si sono ancora acquietati, e sminare il campo dai ricatti incrociati - figli, soldi, casa - resi più facili dal doppio passaggio. Tanto più ora, che il precedente tenore di vita va garantito al coniuge debole solo durante la separazione ma non più dopo il divorzio. Significa anche alleggerire la giustizia di decine di migliaia di pratiche l’anno e spingere gli avvocati a risolvere le crisi familiari sempre più con la mediazione. E, se e quando saranno sdoganati, alla predisposizione di patti prematrimoniali.

