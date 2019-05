Il Fisco invita a sistemare errori e dimenticanze

Il Fisco vuole smetterla di creare liti inutili con i contribuenti. Per fare questo, dal 30 maggio 2017, sul sito dell'agenzia delle Entrate è presente una guida sulle attività per la promozione della compliance, cioè dell'adempimento spontaneo del contribuente “sollecitato” da una comunicazione preventiva del Fisco. La promozione della compliance è prevista dall'articolo 1, comma 634, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015.

E' infatti stabilito che, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari Iva, e al valore della produzione ai fini Irap, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.



La guida per la tax compliance

La guida sulle attività per la promozione della compliance, presente sul sito dell'agenzia delle Entrate, si raggiunge seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. L'agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 30 maggio 2017, ha fornito le informazioni per essere “compliant” con il Fisco, spiegando cosa si deve fare se si riceve una “lettera per la compliance” e come dialogare con il Fisco per correggere gli eventuali errori e/o dimenticanze commesse. La nuova sezione è divisa in due sotto – aree: una, dedicata ai contribuenti persone fisiche e l'altra, alle imprese e ai lavoratori autonomi.



Le lettere del Fisco al “gentile contribuente”

“Gentile contribuente” Ti scrivo perché, probabilmente, hai dimenticato di dichiarare alcuni redditi o hai commesso qualche errore. Iniziano così, con le parole “Gentile contribuente”, le lettere del Fisco che sollecitano i contribuenti al “pentimento”, per evitare l'emissione di accertamenti, con conseguenti inutili contenziosi. Si va così intensificando il rapporto epistolare Fisco – contribuenti, proprio allo scopo di agevolare la tax compliance. Con queste lettere, in pratica, l'agenzia delle Entrate invita il cittadino ad avvalersi del ravvedimento ultrannuale, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015, legge 190/2014, che ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 che ha per titolo “ravvedimento”.

Come specificato nelle “lettere – invito” del Fisco, l'obiettivo è di instaurare un proficuo dialogo e favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari nell'ambito di un percorso di cambiamento dei rapporti tra Fisco e contribuenti. I contribuenti che si “dimenticano” di dichiarare qualche reddito o imponibile ai fini Iva e Irap, “sollecitati” dalla lettera del Fisco, potranno perciò avvalersi del ravvedimento che potrà essere fatto con la dichiarazione tardiva, integrativa o correttiva, pagando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta, così come stabilito dalla predetta legge 190/2014.



I nuovi ravvedimenti con mini - sanzioni

La legge 190/2014 è infatti intervenuta sulla tempistica del ravvedimento, introducendo nuovi perdoni nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 (lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater), con le quali è prevista la riduzione delle sanzioni:

- a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

- a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;

- a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;

- a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Dal 2017, inoltre, il ravvedimento costa meno, anche perché sono ridotti gli interessi legali, dovuti nella misura dello 0,1% annuo, rispetto allo 0,2% vigente fino al 31 dicembre 2016.



Imposte, interessi e sanzioni per infedele dichiarazione

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Esso stabilisce che Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato>>. Ad esempio, nei casi di ravvedimento ultrannuale, si applica l'articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale stabilisce che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza… ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore>>. Di norma, le sanzioni per infedele dichiarazione, “assorbono” le altre sanzioni, quali, ad esempio, quelle per i versamenti eseguiti in ritardo, per gli insufficienti acconti, e per le altre violazioni cosiddette funzionali o prodromiche.

Perciò, nei casi di ravvedimento delle dichiarazioni annuali già presentate, Iva, redditi e Irap, per rimediare ad errori o dimenticanze, il contribuente dovrà pagare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta>>, presentando anche la dichiarazione integrativa.



Versamenti tardivi fino a 90 giorni: pena del 15%

Per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15%. In pratica, dal 2016, con il ravvedimento:

- per i ritardi fino a 14 giorni, si applica la sanzione giornaliera dello 0,1 per cento;

- per i ritardi da 15 a 30 giorni, si applica la sanzione fissa dell'1,5% (un decimo del 15%);

- per i ritardi da 31 a 90 giorni, si applica la sanzione dell'1,67% (un nono del 15%).

Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso per ritardi da 15 a 90 giorni. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,2% dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e dello 0,1% dal 1° gennaio 2017.



Il Fisco tollera i versamenti insufficienti

In tema di ravvedimento, il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco. L'importante è evitare di aprire liti inutili. Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione. Sono queste le regole dettate dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 2 agosto 2013, che intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso attivati dal contribuente, anche se sono eseguiti versamenti in ritardo di qualche giorno o versamenti insufficienti, magari con differenze di pochi euro. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà subordinato all'integrazione della somma dovuta da parte del contribuente.



L'agenzia delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà procedere all'integrazione della differenza. Gli uffici hanno il compito di valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta, ma sempre valida, del “buon senso”. Per l'agenzia delle Entrate, In presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità, l'ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto.

Tale valutazione, fondata sul principio di conservazione degli atti amministrativi, deve essere esercitata su elementi di riscontro oggettivi ed avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice, in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione>> (paragrafo 4.3, circolare 65/E del 28 giugno 2001 n. 65).

© Riproduzione riservata