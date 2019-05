Rally, organizzatori responsabili in caso di incidente

Gli organizzatori delle corse automobilistiche devono mettere in atto tutte le cautele possibili per evitare incidenti e non possono, se sono in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso dell'attività. A pochi giorni dalla tragedia avvenuta al rally Città di Torino, che ha avuto come vittima un bambino di sei anni, assume carattere di stretta attualità la sentenza depositata ieri (31 maggio) dalla Corte di cassazione, la numero 27304.

Il caso affrontato dai giudici è naturalmente più datato (risale al 2009) e ha avuto come vittima un pilota, morto dopo essersi schiantato contro una quercia, mentre partecipava al 33° Rally Internazionale Trofeo Maremma, nel grossetano.

Omicidio colposo: questa l'accusa mossa tanto dalla Corte di appello di Firenze, quanto dal Tribunale di Grosseto - e confermata dalla Cassazione - al presidente dell'associazione sportiva del Trofeo. Un profilo di colpa sia generico (per negligenza, imprudenza, imperizia), che specifico (per violazione della prescrizioni contenute sia nel verbale di collaudo tecnico, che nell'autorizzazione provinciale), per aver l'imputato omesso di delimitare e segnalare eventuali pericoli. Il gigantesco albero contro cui si è schiantata l'auto del pilota, non era infatti in alcun modo isolato dal resto del contesto di gara, pur trovandosi in una zona piuttosto a rischio, al termine di una curva.

Nel ricorso presentato in Cassazione, l'imputato si appella alle pessime condizioni dell'auto guidata dalla vittima, la cui omologazione sarebbe risultata scaduta; e anche al fatto che i giudici non abbiano accertato, tramite autopsia, la specifica causa del decesso e non abbiano tenuto in considerazione che la vittima non indossava collare di Hans. Una serie di argomentazioni che hanno indotto il difensore a ritenere apodittiche e contraddittorie le loro conclusioni, ma che non hanno convinto la Cassazione, secondo cui le gravissime conseguenze riportate dall'automobilista su tutto il corpo, non sarebbero state scongiurate da un collare.

Nella sentenza i giudici elencano inoltre una serie di argomentazioni che minimizzano la difesa dell'imputato: il fatto che la quercia non fosse protetta da materiale rotabile; che non sia stato rilevato alcun guasto meccanico o modifica al motore tale da poter giustificare l'incidente; che anche gli pneumatici fossero a norma. Una ricostruzione della dinamica che non concede alcuno spiraglio alla difesa dell'imputato.

