Dalle Dogane l’identikit del «destinatario registrato»

Con la circolare 8/D di ieri, l'agenzia delle Dogane interviene per precisare i tratti essenziali della figura del destinatario registrato prevista dall'articolo 8 del Dlgs 504/95 anche a seguito delle modifiche apportate dal comma 535 dell'articolo 1 della legge n.232/2016. In particolare, la circolare fornisce delucidazioni sul ruolo, sulle responsabilità, sui requisiti e sugli adempimenti a cui tali soggetti sono sottoposti ai fini di essere autorizzati per tale funzione.

Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia richiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'amministrazione finanziaria competente. Con il documento di prassi le Dogane innanzitutto sottolineano come l'effettiva possibilità di ricevere questa qualifica deve passare attraverso il concreto esercizio dell'attività economica finalizzata alla ricezione di prodotti in regime sospensivo. Ed è altrettanto imprescindibile che il soggetto disponga di un deposito adeguato alla ricezione dei prodotti avendo riguardo anche alla separazione e contabilizzazione dei vari prodotti soggetti ad accisa.

Visto il rilievo che riveste il soggetto autorizzato ai fini del contrasto dei fenomeni di irregolare immissione in consumo di prodotti sottoposti ad accisa, assumono particolare importanza i requisiti soggettivi per poter ottenere l'autorizzazione. In particolare, il richiedente non deve essere stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nel quinquennio antecedente la richiesta e, sempre in quest'arco temporale, non deve essere incorso in procedure concorsuali. Inoltre, non gli devono essere state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione dell'apposita istanza, presso l'ufficio doganale competente, contenente tutte le informazioni comprovanti l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente.

Documento sostanziale che il destinatario registrato deve presentare, e senza il quale l'autorizzazione non può essere concessa, è il rilascio della garanzia che deve essere pari all'intera accisa gravante sui prodotti movimentati in regime sospensivo, unitamente alla separata contabilizzazione dei prodotti sottoposti al regime sospensivo rispetto a quelli assoggettati ad accisa.

L'amministrazione, infine, chiarisce anche gli obblighi a cui devono sottostare gli operatori nella tracciabilità e rendicontazione della merce ricevuta. A questo proposito, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti, il destinatario deve redigere un prospetto riepilogativo delle merci ricevute salvo che non abbia optato per la presentazione telematica dei dati. Modalità, quest'ultima, obbligatoria e necessaria anche per l'invio delle movimentazione dei prodotti ricevuti ed al debito d'imposta.

Infine, congiuntamente alla contabilizzazione occorre che l'operatore tenga il registro di carico e scarico, nonché gli obblighi connessi alle relative movimentazioni, incluso l'invio telematico dei dati contabili.

