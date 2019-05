Droga niente aggravante per lo spaccio “nei paraggi” dell’Università

L’aggravante dello spaccio “in prossimità” dei luoghi in cui ci sono “comunità giovanili” non scatta quando la vendita è indicata genericamente come avvenuta, “nei paraggi” dell’Università. La Cassazione precisa che, pur ammettendo che l’Università possa essere considerata una “comunità giovanile”, ipotesi esclusa dal Gip, l’indicazione”nei paraggi” è troppo generica, mentre la nozione di prossimità, posta dalla norma ve intesa, rigorosamente, «come contiguità fisica e posizionamento topografico dell’agente dedito allo spaccio (o all’offerta) in un luogo che consente l’immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano». La Suprema corte (sentenza 27458 del 1 giugno) respinge il ricorso del Pm che contestava la mano troppo leggera nel punire un pusher che vendeva droga nei pressi di un’Università. Il Gip aveva risparmiato all’imputato l’aggravante, prevista dall’articolo 80, comma 1 lettera g. del Dpr 309/1990, per chi spaccia in prossimità di: scuole di ogni ordine e

grado, “comunità giovanili”, caserme, carceri , ospedali e strutture per la cura dei tossicodipendenti . L’intenzione, evidente, del legislatore nell’inasprire la pena per la vendita di droga nelle aree indicate è di mettere in atto una tutela rafforzata nei confronti delle categorie più vulnerabili. Il giudice per le indagini preliminari negava però che ci fossero le premesse per far lievitare la pena, perché un Ateneo non può essere considerato né una scuola, né una “comunità giovanile”. A supporto della sua tesi il Gip aveva citato anche l’articolo 33 della Costituzione che si riferisce sempre separatamente alla scuola e all’Università.

Allo stesso modo il Gip aveva escluso anche che l’Università potesse rientrare tra le “comunità giovanili”, termine con il quale il legislatore ha voluto indicare «contesti collettivi omogenei i cui componenti siano presenti in forma occasionale in determinati luoghi». La Cassazione respinge il ricorso del Pm , valorizzando però un dato diverso. La Suprema corte precisa che, anche volendo considerare l’Università una “comunità giovanile”, ciò che avrebbe comunque impedito di far scattare l’aggravante era la genericità del termine “in prossimità di..”. La norma, non consente, infatti, di essere generici: le aree di prossimità devono essere nelle immediate vicinanze delle strutture indicate e immediatamente raggiungibili dagli utenti a rischio. Una relazione strettissima, che non desume dall’uso della parola “prossimità” scritta nel rapporto della polizia.

© Riproduzione riservata