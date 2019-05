Effetto «imbullonati» sull’industria

L’esenzione per gli “imbullonati” è la principale ragione del minor gettito Imu sugli immobili produttivi, verificatosi nel 2016 e che con ogni probabilità sarà confermato quest’anno.

L’Imu sulla categoria D è una pesante realtà da sempre e ha reso allo Stato una quota di ben 3,46 miliardi nel 2016. Divisi tra immobili industriali (la categoria più forte con quasi 1 miliardo di gettito), costruzione ed estrazione di minerali (137 milioni) servizi privati (1,7 miliardi) , commercio (341 milioni), servizi pubblici (61 milioni), agricoltura (48 milioni).

Se si osservano i dati del Mef elaborati dal Sole 24 Ore appare evidente un calo generalizzato del gettito, in termini assoluti quasi insignificante, con l’eccezione del comparto industriale: qui la discesa tra 2015 e 2016 è quasi del 21%, dovuto a un solo fattore: la scomparsa dall’area imponibile dei cosiddetti «imbullonati», cioè di quei macchinari che un’interpretazione discutibile del concetto di immobile aveva inserito sotto la cappa dell’Imu e che, dopo numerose proteste, erano stati tolti dalla base imponibile a fine 2015.

Così, dal gettito Imu 2015 di 332.219.954 euro relativo alla categoria «Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata» si è passati nel 2016 (grazie al ripensamento contenuto nella legge di Bilancio 20169 a 144.169.432 euro, con un calo di gettito, in termini percentuali, del 56,60 per cento. Quei quasi 200 milioni di scarto provocano, di fatto, il 20% in meno della macro categoria dell’industria.

La categoria più interessata è proprio quella che comprende le turbine e le macchine, la cui esclusione dal concetto di immobile era stata chiesta a gran voce, per anni, da Confindustria e finalmente ottenuta. E altri 150 milioni in meno relativo agli immobili produttivi derivano sempre, secondo l’analisi del Mef, dalla tessa esenzione relativa ad altre categorie non industriali.

Grazie alle modifiche, la determinazione della rendita catastale di questi immobili tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità.

La distinzione tra ciò che è assimilabile a costruzione e quanto associabile a macchinario, è nella disposizione che, appunto, esclude dalla «stima diretta» (cioè dal sistema di determinazione della base imponibile previsto per i fabbricati di categoria D) macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In sostanza, nella determinazione della rendita, non si devono tenere in considerazione le componenti che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità apprezzabile. Tali componenti - come precisato dalla agenzia delle Entrate - sono da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.

In ogni caso, una volta superato questo giro di boa, l’Imu resta pesante per le imprese: di fatto, considerando solo la quota che va allo Stato, oltre il 15% del gettito totale annuo viene da 720mila immobili a uso produttivo. L’industria, comunque, risulta avvantaggiata rispetto ad altri settori: con il 54% degli immobili, il gettito corrisponde a circa un terzo del totale, mentre il commercio, con il 3% delle unità, contribuisce al gettito per oltre l’11 per cento.

© Riproduzione riservata