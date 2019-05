La manovra «gioca» a tutto campo

Cos’hanno in comune la web tax, i nuovi voucher per il lavoro occasionale, l’eliminazione delle monetine da 1 e 2 centesimi? Il non trascurabile dettaglio che si tratta di misure non in vigore, ancora allo stato di proposta. Per quanto se ne sia parlato e discusso, anche animatamente, tutte e tre queste novità sono tra quelle inserite dalla Camera nel primo passaggio del Dl 50 e devono ancora essere confermate, entro il 23 giugno dal voto del Senato. Che probabimente, per il poco tempo a disposizione - complice il voto amministrativo in più di mille Comuni - non potrà che confermare quanto hanno deciso con voto di fiducia i deputati.

A quel punto, saranno parecchi e di notevole peso i cambiamenti che impatteranno sulle nostre vite di contribuenti, sulle abitudini dei fiscalisti, sulle prassi delle imprese: entrata in Parlamento con un totale di 67 articoli (contando anche l’ultimo, che ne dispone l’entrata in vigore), la «manovrina» richiesta da Bruxelles per far quadrare i conti pubblici è lievitata con un ricco apporto di bis, ter e quater fino a raggiungere un totale di 131 articoli. Soprattutto, è diventata un contenitore di interventi che spaziano dal risparmio (l’esclusione dei fondi pensione dal bail in, non ancora in vigore), agli studi di settore (il debutto degli indici di affidabilità fiscale, non ancora in vigore), alla crisi Alitalia (ereditata da altro decreto legge). E l’elenco potrebbe continuare molto a lungo, perché scorrendo pagina a pagina il nuovo testo, la pattuglia degli articoli rimasti fedeli al dettato originale è solo di una ventina di unità. E, si badi, non sono state considerate correzioni che hanno interessato anche qualcuno di questi superstiti, ma limitandosi a interventi soltanto formali.

LA MANOVRA COM'ERA E COME DIVENTERÀ



Articolo Contenuto Destinatari In vigore Modifiche introdotte, non in vigore 1 Estensione dello split payment IMPRESE - PROFESSIONISTI X Velocizzazione dei rimborsi Iva 1 bis Web Tax (procedura di cooperazione e collaborazione con imprese con stabile organizzazione in Italia) IMPRESE NO 1 ter Modifiche alla voluntary disclosure PERSONE FISICHE NO 1 quater Certificati di regolarità fiscale IMPRESE - PROFESSIONISTI - PERSONE FISICHE NO 2 Detrazioni Iva IMPRESE PROFESSIONISTI X Applicazione alle fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 2 bis Iva per prestazioni di vittoe e alloggio a studenti universitari ENTI PUBBLICI NO 3 Limite delle compensazioni a 5mila euro IMPRESE - PROFESSIONISTI PERSONE FISICHE X Misure in favore di superstiti di atti di terrorismo e stragi, e loro congiunti 4 Tassazione degli affitti brevi PERSONE FISICHE X Obblighi per intermediari, anche non residenti in Italia; modifiche alle norme di favore per lavoratori rimpatriati 4 bis Cessione delle detrazioni Irpef per interventi di efficienza energetica nei condomini PERSONE FISICHE NO 5 Accise sui tabacchi PERSONE FISICHE SI 5 bis Vendita online, senza autorizzazione, di tabacchi e liquidi per sigarette elettroniche IMPRESE NO 6 Prelievo erariale unico (Preu) sui giochi IMPRESE - PERSONE FISICHE X Deroghe al divieto di trasferimento dei locali dei concessionari 6 bis Riduzione delle slot machine e Vlt IMPRESE NO 7 Rideterminazione base Ace IMPRESE X Rimodulazione aliquote per il calcolo del rendimento nozionale 8 Pignoramenti immobiliari IMPRESE -PERSONE FISICHE X Correzioni per difformità dichiarative o in Catasto 9 Clausole di salvaguardia Iva e accise IMPRESE - PROFESSIONISTI -PERSONE FISICHE SI 9 bis Indici sintetici di affidabilità fiscale (superamento studi di settore) IMPRESE - PROFESSIONISTI -PERSONE FISICHE NO 9 ter Personale dell'amministrazione finanziaria PERSONE FISICHE NO 9 quater Compensazioni di somme iscritte a ruolo IMPRESE NO 10 Innalzamento del limite per la mediazione nelle liti tributarie IMPRESE - PROFESSIONISTI -PERSONE FISICHE X Esclusione delle risorse destinate alla UE 11 Rottamazione liti tributarie IMPRESE - PROFESSIONISTI -PERSONE FISICHE X Estensione della rottamazione agli enti territoriali; Riversamento alle Regioni delle controversie su Irap e addizionale regionale Irpef 11 bis Assunzione di 25 magistrati per la Corte dei Conti PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 11 ter Conciliazione giudiziale: obbligo di relazione annuale del ministro della Giustizia alle Camere IMPRESE - PROFESSIONISTI -PERSONE FISICHE NO 12 Finanziamento credito d'imposta per beni strumentali IMPRESE X Assegnazione di risorse alle università del Mezzogiorno 12 bis Vincoli per credito d'imposta per imprese alberghiere IMPRESE NO 13 Dotazioni missioni e programmi spesa dei ministeri PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Risorse per alta formazione artistica, musicale e coreutica 13 bis Modifiche alle disposizioni per la contabilità dello Stato PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 13 ter Fondi per i centri di accoglienza IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 13 quater Eliminazione del conio di monete da 1 e 2 centesimi IMPRESE - PROFESSIONISTI - PERSONE FISICHE NO (dal 1° gennaio 2018) 14 Fondo di solidarietà comunale PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Decorrenza dall'anno 2018 14 bis Acquisto immobili pubblici PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 14 ter Sospensione sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 15 Contributi per la Regione Sardegna e la città metropolitana di Cagliari PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 16 Riparto per concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Contributo per le province che hanno dichiarato dissesto entro il 2015 17 Riparto del contributo a favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 18 Disposizioni per i bilanci di province e città metropolitane PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Utilizzo fondi da multe stradali 19 Termine per invio certificazioni da parte degli enti in dissesto PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 20 Contributo per province delle Regioni a statuto ordinario PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Attribuzione di contributo per le città metropolitane 21 Incremento contributo per fusioni di Comuni PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Precisazione sulle spese di personale: mantenimento di tributi e tariffe differenziati 21 bis Semplificazioni per rendiconti dei Comuni PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 21 ter Contributo per banca dati Siope (sistema operativo operazioni degli enti pubblici) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 22 Personale dei Comuni e dei musei PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Interventi per le polizie locali; interventi per incentivare la mobilità elettrica e dei velocipedi; correzione per nomine dei direttori dei musei; fondi per soprintendenze, biblioteche, recupero del patrimonio artistico nelle zone terremotate 22 bis Statalizzazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 22 ter Fondi per organici del pubblico impiego PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 23 Trasferimenti erariale per le province di Sardegna e Sicilia PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 24 Fabbisogni standard delle Regioni PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Proroghe e differimenti per gli interventi sulla fiscalità locale 25 Investimenti delle Regioni, province e città metropolitane PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Finanziamento interventi edilizia scolastica 26 Avanzo in bilancio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Interventi sui risultati degli esercizi precedenti 26 bis Impiego dell'avanzo degli enti locali per estinzione anticipata dei prestiti PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 27 Trasporto pubblico locale PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Previsione dei costi standard; divieto di utilizzo mezzi Euro 0 e Euro 1; indicazioni per i contratti di servizio degli enti locali 28 Obiettivi regionali di finanza pubblica PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 29 Informazioni sulle prestazioni farmaceutiche PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPRESE X Precisazione della decorrenza dal 1° gennaio 2018 30 Farmaci nei prontuari terapeutici regionali PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERSONE FISICHE X Attribuzione dei fondi non impiegati 30 bis Correzioni ai Lea (livelli essenziali di assistenza) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -PERSONE FISICHE NO 31 Edilizia sanitaria PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 32 Competenze per finanziamento dell'assistenza sanitaria a stranieri PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 33 Investimenti a favore delle Regioni PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 33 bis Cessione di beni mobili della Difesa PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 34 Finanziamento servizio sanitario nazionale PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Facoltà per la Regione di assumere impegni finanziari 34 bis Programma operativo della Regione Molise PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 35 Riscossione nelle amministrazioni locali PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Previsione di utilizzo dei conti correnti postali dell'ente impositore 36 Riequilibrio finanziario degli enti locali in dissesto PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Salvaguardia provvedimenti precedenti al decreto legge 50 37 Investimenti degli enti locali PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Esclusione dei rifiuti dalla metodologia per fabbisogni standard 38 Immobili degli enti previdenziali PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 39 Trasferimenti a province e città metropolitane per funzioni conferite PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 40 Eliminazione delle sanzioni per province e città metropolitane PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Soppresso l'utilizzo del web per l'invio delle certificazioni 40 bis Integrazione dei cittadini stranieri PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 41 Fondo per la ricostruzione nelle aree terremotate PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Correzioni nell'assegnazione delle risorse 41 bis Fondo per la progettazione nelle aree a rischio sismico PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 42 Fondo per la ricostruzione nelle aree terremotate PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Tetto del 90% per la soddisfazione delle richieste 43 Proroga sospensione tributi nelle aree terremotate PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPRESE - PERSONE FISICHE X Interventi per impianti di risalita e per imprese agricole 43 bis Spazi finanziari per investimenti nella ricostruzione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 43 ter Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nelle aree terremotate PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 43 quater Semplifcazione dichiarazioni dei contribuenti residenti nelle aree terremotate PERSONE FISICHE NO 44 Proroga al 2019 incentivi per la ripresa economica IMPRESE X Aumento delle risorse stanziate 45 Compensazione gettito Tari nelle zone terremotate PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 45 bis Fondo di solidarietà comunale per Comuni terremotati PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 46 Zona franca urbana per aree terremotate PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPRESE - PERSONE FISICHE X Agevolazioni per imprese che hanno avuto riduzioni di fatturato 46 bis Interventi per imprese agricole in aree terremotate IMPRESE NO 46 ter Raccolta differenziata nei Comuni terremotati PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 46 quater Incentivi per acquisto case antisismiche IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 46 quinquies Personale degli uffici speciali per L'Aquila e altri Comni del cratere PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 46 sexies Proroga agevolazioni zone terremotate L'Aquila IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 46 septies Trasferimenti alle Regioni per compartecipazione Iva PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 46 octies Utilizzo fondo solidarietà europeo per la ricostruzione nelle aree terremotate del Centro Italia PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 46 novies Personale delle Forze Armate per il G7 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 47 Interventi per la rete ferroviaria PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Interventi per collegamenti con la Sicilia e il traffico ferroviario in ambito portuale 47 bis Interventi per il trasporto su strada e gli autotrasportatori IMPRESE - PROFESSIONISTI NO 48 Trasporto pubblico locale: affidamento del servizio, contrasto all'evasione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPRESE X Accertamento e contrasto all'evasione; rimborsi in caso di ritardi; coinvolgimento delle associazioni dei consumatori 49 Riordino società pubbliche Anas e Ferrovie dello Stato PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPRESE X Misure per la messa in sicurezza di ponti, viadotti 50 Investimenti nel settore trasporti PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPRESE X Prestito ponte per Alitalia 51 Contenimento costi traffico aereo, Enav Spa PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 52 Ciclovie turistiche PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 52 bis Mobilità elettrica PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 52 ter Codice dei contratti pubblici - Autorità nazionale anticorruzione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 52 quater Organizzazione Anac PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 52 quinquies Interventi per sicurezza antisismica A24 e A25 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 53 Anticipo pensionistico Ape PERSONE FISICHE SI 53 bis Ristrutturazioni imprese editoriali IMPRESE NO 53 ter Mobilità in deroga per lavoratori in aree di crisi IMPRESE NO 54 Durc, documento unico di regolarità contributiva IMPRESE SI 54 bis Voucher per prestazioni occasionali IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 55 Premi di produttività IMPRESE SI 55 bis Fondi per il diritto al lavoro dei disabili IMPRESE NO 55 ter Welfare aziendale IMPRESE NO 55 quater Tempi per erogazione trattamenti di integrazione salariale in deroga IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 55 quinquies Contributi previdenziali transfrontalieri IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 56 Patent box IMPRESE SI 56 bis Fondo per riconversione produzione bieticolo saccarifera IMPRESE NO 57 Investimenti IMPRESE - PERSONE FISICHE X Estensione a Pir, piani risparmio a lungo termine 57 bis Incentivi per investimenti pubblicitari sui media IMPRESE NO 57 ter Incentivi per produzione energia elettrica da biomasse, biogas, bioliquidi IMPRESE NO 57 quater Produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici IMPRESE NO 58 Modifiche a disciplina Iri, imposta sul reddito di impresa IMPRESE SI 59 Transfer pricing IMPRESE SI 60 Tassazione di proventi da partecipazioni a società, enti o Oicr di dipendenti e amministratori IMPRESE - PERSONE FISICHE SI 60 bis Fondo per credito ad aziende vittime di mancati pagamenti IMPRESE NO 60 ter Semplifcazioni per social innovation PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -IMPRESE NO 60 quater Concorsi amministrazione Giustizia PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 60 quinquies Esclusione della previdenza complementare dal bail in IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 60 sexies Cartolarizzazione dei crediti IMPRESE NO 61 Campionati mondiali di sci Cortina 2020 e 2012 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPRESE X Correzioni tempi di valutazione dei progetti 62 Costruzioni e ristrutturazioni di impianti sportivi PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPRESE X Semplificazioni per ristrutturazioni impianti esistenti 63 Garanzia statale per Ryder cup golf 2022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPRESE X Relazione della Federazione Golf alle Camere 64 Servizi nelle scuole PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Promozione prodotti biologici nelle mense 64 bis Sistemi di vendita della stampa quotidiana e periodica IMPRESE NO 65 Finanziamento Autorità per le garanzie nelle comunicazioni PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI 65 bis Interventi di restauro e risanamento conservativo IMPRESE - PERSONE FISICHE NO 65 ter Clausola di salvaguardia statuti per regioni a statuto speciale e province autonome PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NO 66 Disposizioni finanziarie PUBBLICA AMMINISTRAZIONE X Modifiche nell'assegnazione delle risorse a diversi fondi 67 Entrata in vigore

Partita da 27mila parole, più o meno, la manovrina è diventata una manovra a tutti gli effetti (con circa 78mila parole) e un catalogo eterogeneo di misure, che interessano - come si vede nella grafica - gli enti locali e la pubblica amministrazione, le imprese, le persone fisiche.

La tabella allegata distingue, con i colori dell’ultima colonna, lo stato di vigenza della disposizione: in verde ciò che è già efficace, in giallo quel che è efficace ma ha ricevuto delle correzioni che diventeranno operanti solo a conversione avvenuta, in rosso quel che non è in vigore affatto. Un discorso a parte meriterà poi l’impianto di normative secondarie necessarie per l’attuazione o per rendere applicabile quel che tale non è: come accade alla tassa Airbnb, che sarebbe anche vigente, nella versione ancora priva di modifiche, ma è di fatto inapplicabile, come segnalato sul Sole 24 Ore del 1° giugno. Ma per questo è necessario aspettare fino al 23 giugno. Salvo modifiche.

