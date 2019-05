Centomila lettere in arrivo per chi non ha dichiarato i redditi del 2013

Sono 100mila le lettere in arrivo ai contribuenti che, secondo i dati del Fisco, non hanno dichiarato nel 2014 dei redditi percepiti nel 2013. Non si tratta di avvisi di accertamento, ma di semplici comunicazioni, che viaggiano attraverso la posta ordinaria oppure via pec. Attraverso queste comunicazioni l’Agenzia informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.

Chi riceve la lettera può giustificare l’anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste

dal ravvedimento operoso. All lettera trovata nella cassetta della posta si aggiunge anche un “allegato” digitale: nel proprio cassetto fiscale il contribuente potrà infatti scaricare la dichiarazione 2014, pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio.

Per rendere il tutto ancora più semplice, nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardi redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello

730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), verrà fornito anche il prospetto

precompilato del quadro da rettificare o integrare. Una volta predisposta l’integrativa, il contribuente dovrà inviarla e stampare l’F24 per il pagamento degli importi dovuti.

Le comunicazioni in partenza sono indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:

• redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a

tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;

• redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici

corrisposti dal coniuge o ex coniuge;

• redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società

di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti

dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza

• redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di

capitali;

• redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;

• alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e

non professionale;

• redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.



