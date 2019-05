Furti, i luoghi di lavoro non rappresentano privata dimora

Soltanto i luoghi nei quali si svolgano «non occasionalmente atti della vita privata» sono qualificabili come privata dimora. In questa sfera possono rientrare anche gli spazi riservati ad attività lavorativa o professionale, ma soltanto se contraddistinti da questa peculiarità e dalla prerogativa di non essere aperti al pubblico, né accessibili a terzi, se non con il consenso del titolare. Va da sè, dunque, che i luoghi di lavoro non rientrino in tale nozione, a meno che l'infrazione non avvenga all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa.



Lo hanno chiarito le Sezioni unite, affrontando un caso di furto all'interno di un ristorante e risoltosi - applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato - con la condanna a un anno di reclusione e una multa di 400 euro per il ladro. Questi, infranta la finestra del locale, si era introfulato all'interno dell'edificio per rubare 200 euro e una macchina fotografica appartenente al titolare.

Il reato è stato qualificato prima dal Tribunale di Macerata, poi dalla Corte di appello di Ancona come “furto in abitazione”, ai sensi dell'articolo 624-bis del Codice penale e considerato “aggravato”, perchè commesso con violenza sulle cose.



L'inquadramento del delitto ha scatenato un dibattito giurisprudenziale, culminato con la sentenza 31345 delle Sezioni Unite, depositata ieri (22 giugno).

Nessun dubbio, per la Corte di appello , nel sottoscrivere il principio cardine secondo cui sia corretto qualificare il fatto ai sensi dell'articolo 624-bis del Codice penale, «essendo la nozione di privata dimora più ampia di quella di abitazione, sì da comprendere ogni luogo in cui la persona si trattenga, anche in modo transitorio e contingente, per svolgere atti della vita privata, con l'astratta possibilità di precluderne l'accesso al pubblico, attraverso meccanismi di sbarramento».



Sulla demolizione di tale assunto si è incentrata tutta la difesa dell'imputato, il quale ha presentato ricorso.

Tre gli orientamenti delineati dalla quinta sezione penale: il primo - prevalente - secondo cui per privata dimora debba intendersi qualsiasi luogo che serva all'esplicazione di atti della vita privata e, quindi, anche di attività lavorative, culturali, professionali, politiche. Il secondo, che esclude dalla sfera tutti quei luoghi che consentano un accesso al pubblico, «tranne i locali annessi o accessori, nei quali l'ingresso è inibito senza autorizzazione del titolare». C’è poi anche un orientamento intermedio, secondo cui il riferimento all'accessibilità al pubblico va fatto in concreto, con riferimento al momento dell'azione delittuosa (ovvero se il reato è avvenuto in orario di apertura o meno).

Sul contrasto giurisprudenziale l'ultima parola è arrivata dalle Sezioni unite che, vincolando la definizione al presupposto della non occasionalità degli atti del vita privata, hanno annullato la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte di appello di Perugia, per la rideterminazione della pena.

