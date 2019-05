Dalla Spagna al Regno Unito, il recupero delle imposte non pagate spetta all’Agenzia

Un modello già sperimentato in altri Paesi europei. L’Italia si avvicina a una riscossione più vicina a quella maggiormente diffusa oltreconfine, dove l’attività di recupero è esercitata direttamente dall’Agenzia delle Entrate ossia dall’ente impositore delle imposte erariali. Ma vediamo come funziona nel dettaglio dalla Spagna al Regno Unito.



Spagna: riscossione affidata all’Agenzia tributaria

L’Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat), che è assimilabile all’Agenzia delle entrate italiana, provvede alla riscossione coattiva di tutti i crediti pubblici statali, tributari e non tributari, compresi quelli doganali. Quanto alla riscossione spontanea essa, invece, può essere affidata alla Delegación de Economía y Hacienda (ministero dell’Economia) che provvede alla riscossione spontanea di altri crediti di diritto pubblico non riscossi dall’Aeat o ad altro organismo dell’Amministrazione generale dello Stato (o ad uno dei suoi organismi autonomi) per alcune specifiche tasse per legge affidate ad essi come ad esempio le tasse catastali, affidate alla Direzione generale del catasto. La Tesorería General de la Seguridad Social (il corrispettivo Inps italiano) provvede in autonomia alla riscossione, spontanea e coattiva, dei crediti di natura previdenziale.



Francia: riscossione coattiva affidata direttamente agli enti impositori

La Dgddi (Direction générale des douanes et droits indirects) ha una competenza speciale sulla riscossione dei dazi e dei diritti doganali, delle accise, dell’Iva all’importazione e di altre contribuzioni indirette.

La Dgfip (Direction générale des finances publiques) ha invece una competenza generale e riscuote tutte le somme che non sono riscosse da altri enti (ad es. imposte sul reddito, imposte sul patrimonio, tributi locali, Iva esclusa l’Iva sulle importazioni).



I contributi previdenziali sono riscossi dallo stesso Ente previdenziale (come Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) o in determinati casi Enti speciali incaricati della riscossione dei contributi previdenziali (come Caisse maritime d’allocations familiales - per marinai; Caisse de mutualité sociale agricole - per agricoltori; Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs et Maison des artistes - per autori e artisti).



Germania: riscossione coattiva affidata alle autorità fiscali federali e regionali

Le Agenzie fiscali federali riscuotono i dazi doganali, i monopoli, le accise regolate dalla legge federale, inclusa l’Iva sulle importazioni, i tributi sui veicoli a motore e gli altri tributi di transazione correlati ai veicoli a motore, così come i tributi imposti dall’Unione europea. Le Agenzie fiscali regionali, che agiscono per conto del governo federale, riscuotono le imposte sui trasferimenti di capitale, i tributi sulle assicurazioni e sulle cambiali, i tributi sulla proprietà non ricorrenti; altresì riscuotono le addizionali, le imposte sul reddito, le imposte sulle società e l’Iva.

Le Agenzie fiscali regionali riscuotono l’imposta di successione, le imposte sulle assicurazioni contro gli incendi, le imposte sulla compravendita di immobili, le imposte sulle scommesse e la lotteria nonché le imposte sul gioco d’azzardo. L’assicurazione pensionistica obbligatoria (è gestita dall’ente pensionistico federale tedesco e dall’ente pensionistico regionale tedesco (più altri enti tipici di alcuni settori).

Le casse malattia obbligatorie gestiscono la riscossione dei contributi previdenziali totali per tutti i settori della previdenza sociale.



Regno Unito: riscossione coattiva dei tributi statali all’Hmrc

La riscossione è affidata all’Hmrc (Her Magesty’s Revenue & Customs, un’agenzia fiscale non molto dissimile dall’Agenzia delle entrate italiana) che riscuote tutti i tributi erariali, avvalendosi anche del supporto di agenti della riscossione privati che operano su incarico dell’Hmrc esclusivamente per porre in essere procedure esecutive. L’Hmrc, infatti, per la riscossione coattiva adotta esclusivamente misure cautelari. Le Autorità locali, invece, si occupano direttamente della riscossione, spontanea e coattiva, dei tributi locali come ad esempio la council tax che è una tassa sulla proprietà immobiliare.

Quanto al sistema previdenziale va detto che il ministero del Lavoro e delle pensioni (DWP) ha il compito di erogare la maggior parte delle prestazioni previdenziali mentre l’Hrmc è responsabile della riscossione dei contributi.

