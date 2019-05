Extracomunitari, corsi di formazione per aiutarli a restare nel proprio Paese

Aiutare gli extracomunitari a casa propria. È una delle finalità di Acra, ong italiana che da 50 anni opera nei Paesi in via di sviluppo. Da circa sette anni Acra si dedica anche alle imprese sociali a cui la riforma del Terzo settore dedica ampio spazio. Ne parliamo con Elena Casolari, da 12 anni a.d di Acra.

Che cos'è un'impresa sociale?

È un'impresa che opera sul mercato con l'obiettivo di sanare ingiustizie sociali. Segue un approccio di sussidarietà, dove né lo Stato ne altra realtà riescono a operare. Ha nel Dna la giustizia sociale, con un occhio di riguardo per le fasce di popolazione più disagiate e con la mission di fornire servizi accessibili a tutti, con applicazioni che vanno dall'assistenza agli anziani al social housing. Il 50% delle persone coinvolte è formato da giovani.

Cosa state facendo con Boat camp?

Da oggi a martedì insieme al gruppo cooperativo Cgm e numerosi sponsor diamo la possibilità e centinaia di persone interessate o già attive in start-up provenienti da Africa, America Latina e Asia di essere formate e di confrontarsi tra di loro anche in vista di possibili sinergie. Anche l'Unione europea, con un programma di social innovation iniziative, supporta l'attività degli imprenditori sociali e ha favorito la partecipazione di giovani europei al Boat camp 2017 per progetti in Europa rivolti anche a comunitari.

Per avviare una start-up c'è bisogno di soldi

Come Acra, con Opes, forniamo equity ai progetti. Per il momento sono 19 – dalla Guyana francese all'Indonesia – sostenuti con importi che vanno da 50mila a 400mila euro: in media l’importo è di 200mila euro. Ci sono poi realtà come Ubi banca, presente nel Boat camp, che sostengono le nostre iniziative con servizi dedicati di finanziamento sociale.

Le start-up generano profitti in base alla propria forma legale. Non quindi associazionismo ma impresa che stia sul mercato con finalità sociali, per esempio prezzi più bassi per beni e servizi per le fasce disagiate, società che quindi possono accettare investitori e distribuire dividendi.

Dove opera Acra?

In prevalenza in Africa e America latina, in tutto in 16 Paesi anche asiatici come la Cambogia.

Torniamo all'idea di aiutare gli immigrati nel proprio Paese, cosa non sempre possibile.

È possibile solo in alcuni casi. Penso al Senegal dove le imprese sociali aiutano le persone con opportunità di lavoro concrete. Diverso invece il discorso nei Paesi dove le persone scappano da guerra, tortura e una vita di privazioni di libertà e di diritti civili.

A che tipo di mercati si rivolgono le start up sociali?

Penso a imprese sociali per i mercati locali. In Boat camp ospiteremo 15 imprenditori da Paesi africani come Etiopia, Burkina Faso e Rsa che racconteranno come fanno business sociale nel proprio Paese.

Il Fondo monetario ha molto fondi, potrebbe fare molto.

Si certo ma i fondi vanno agli Stati e si perdono in varie filtri, anche corruzione. Le imprese sociali ricevono invece direttamente i fondi e hanno una filiera corta. Lo stesso progetto Immigration compact proposto dall'Italia alla Ue nell'aprile 2016 sostiene approcci come il nostro.

