Prove senza limitazioni per dimostrare la donazione simulata

Sfugge ai limiti probatori previsti per le parti l'azione di riduzione promossa in via subordinata dall'erede legittimario che chiede che venga dichiarata la natura fittizia di una vendita fatta dal defunto per dissimulare una donazione. In questa ipotesi, infatti, egli – reclamando un proprio diritto – è terzo rispetto ai contraenti. Lo precisa il Tribunale di Padova, con sentenza n. 832 del 28 marzo 2017.

La causa viene originata dalla decisione di una donna di chiamare in causa sorella e nipote, cui la madre, ancora in vita, aveva regalato casa e garage, “confezionando”, però, il passaggio del bene come compravendita. La proprietà, tra le altre cose, era stata trasferita nei giorni di intervallo tra i vari ricoveri dell'anziana che – invalida totale e affetta da problemi mentali – non era in grado, secondo la figlia, di capire il valore e le conseguenze giuridiche del contratto sottoscritto.

Ma non è finita qui. La sorella l'aveva praticamente costretta a firmarlo, dietro “minaccia” di abbandono. Per questo le domande di annullamento dell'atto, viziato da incapacità naturale e difetto di volontà, di accertamento dell'effettiva consistenza dell'asse (cui doveva farsi confluire sia l'appartamento che i liquidi), di scioglimento della comunione ereditaria e, in via subordinata, di riduzione.

Pretese accolte ma non per i motivi dedotti. È vero, scrive il Tribunale, che la vendita integrava una «simulazione relativa dissimulante una donazione nulla per difetto di forma» ma a provare tale simulazione non erano né il presunto “ricatto” a vendere, né l'incapacità della defunta. Erano altri, gli elementi che attestavano il carattere artificioso della vendita: non vi era traccia del pagamento del prezzo dell'immobile, il valore indicato in contratto era nettamente inferiore a quello stimato, l'anziana non aveva bisogno di denaro visti i consistenti risparmi ed aveva continuato a vivere nella sua abitazione dopo averla venduta. Fattori sufficienti tuttavia, secondo i giudici padovani, a provare soltanto la volontà delle parti di non prevedere corrispettivi per la cessione e non l'intenzione di non procedere affatto al trasferimento.

Simulazione solo relativa, dunque, per difetto di forma della donazione, e non assoluta, ma comunque tale da far confluire il bene nell'asse. Del resto, la figlia “depredata” «avendo agito in qualità di terza rispetto al negozio simulato in relazione alla domanda di riduzione formulata in via subordinata» non era tenuta – come ribadito da Cass. 20960/2016 – a rispettare i «limiti di prova previsti per le parti» (articoli 1417, 2722 e segg. del Codice civile). Ciò, considerato che l'erede legittimario che denuncia la fittizietà della vendita fatta dal defunto, attivandosi a tutela di un suo diritto «è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso, nello stesso senso» (Cass. 6632/2006). Simulazione relativa provata, dunque, e casa da dividersi in parti uguali fra le sorelle.

