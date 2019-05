Gurria: dalle azioni Ocse emersi 500mila soggetti con attività offshore

L’emersione di oltre mezzo milione di soggetti fiscali con attività offshore e un extragettito potenziale da 85 miliardi: questi numeri indicano i progressi compiuti dai Paesi Ocse nello sforzo di creare un sistema tributario internazionale più equo ed efficace, di colmare lacune, migliorare la trasparenza e garantire che le multinazionali paghino le imposte nello Stato in cui svolgono le loro attività. A sottolineare i risultati ottenuti dall’organizzazione parigina è l'ultima relazione del segretario generale Angel Gurría ai leader del G20, che descrive la lotta contro l'evasione fiscale come una delle principali storie di successo del G20, fondata su una maggiore cooperazione internazionale.

La relazione, pubblicata oggi, fa il punto sui progressi nelle aree chiave del lavoro fiscale Ocse-G20, tra cui le iniziative per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali e l'attuazione di misure chiave per combattere l’evasione da parte delle multinazionali.

«Le questioni fiscali sono state una priorità fondamentale del G20 sin dalla sua creazione e il 2017 è l'anno di attuazione - ha dichiarato Gurría -. Il lavoro del G20 e dell'Ocse, volto a migliorare il sistema fiscale internazionale affinché ognuno paghi equamente, rimane una delle risposte più importanti a queste sfide, nonché una di quelle con maggior impatto concreto».

La relazione ai leader del G20 sottolinea i progressi in ciascuna delle aree in cui l'Ocse ha cercato di rafforzare la cooperazione internazionale in materia fiscale. Ciò include le azioni in corso verso una maggiore trasparenza, principalmente attraverso il lavoro del Forum globale per la trasparenza e lo scambio di informazioni ospitato dall'Ocse, che ora include 142 membri e gestisce l'implementazione in tutto il mondo del Common reporting standard e dei primi scambi automatici di Informazioni sul conto finanziario (Aeoi).

I membri del Forum globale hanno stabilito circa 2.000 accordi di scambio bilaterale per Aeoi. «Questi sforzi stanno già pagando, con 500.000 soggetti per i quali sono emerse attività offshore e circa 85 miliardi di euro di entrate fiscali aggiuntive individuate a seguito di meccanismi di conformità volontaria e indagini offshore», ha dichiarato Gurría.

Sollecitate dall’appello del G20 a identificare i Paesi non cooperativi sulle norme di trasparenza fiscale, le giurisdizioni si sono mosse rapidamente per soddisfare i criteri oggettivi: 31 hanno firmato (o chiesto di firmare) la convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, 101 si sono impegnati a iniziare gli scambi automatici di informazioni sui bilanci nel 2017 e nel 2018 (tutte le giurisdizioni interpellate hanno accettato) e 17 giurisdizioni hanno migliorato il loro rating globale sullo standard Eoir, in modo che solo uno (Trinidad e Tobago) rimane non conforme.



L'attuazione continua anche sulle misure volte a ridurre l'evasione fiscale delle multinazionali nell'ambito del progetto Beps (Base erosion and shifting profit): 101 Paesi stanno collaborando paritariamente per fissare gli standard e controllarne l'attuazione. L'Ocse ha istituito un processo di revisione reciproca per valutare l'attuazione delle norme minime Beps e continuare il lavoro sulle questioni in sospeso, tra cui il transfer price. Il quadro d'inclusione Beps ha ora 100 paesi membri, e 77 giurisdizioni hanno di recente partecipato alla cerimonia di firma per aderire alla specifica Convenzione multilaterale.



Allo stesso tempo, i Paesi stanno studiando misure intese a migliorare la certezza fiscale basata sulla relazione congiunta Ocse-Fmi ai ministri delle Finanze del G20 a marzo, nonché a sviluppare discussioni sulle problematiche complesse in materia di tassazione dell'economia digitale.

La certezza fiscale e la tassazione dell'economia digitale sono stati argomenti fondamentali per la politica fiscale nel 2017. Le relazioni sulla sicurezza fiscale del marzo 2017 hanno richiesto di identificare hanno illustrato le raccomandazioni pratiche che i Paesi Ocse e G20 potrebbero adottare. Ma sul problema complesso della tassazione dell'economia digitale cresce il senso di urgenza di molti governi per lo sviluppo delle opzioni politiche da avanzare. Una relazione intermedia sulla tassazione dell'economia digitale sarà fornita dall'OECD / G20 Inclusive Framework sul Beps all'inizio del 2018, seguita da una relazione finale nel 2020.

© Riproduzione riservata