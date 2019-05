Otto per mille, ecco le scelte degli italiani

Su 40.989.567 contribuenti, 18.688.601 hanno indicato nella dichiarazione dei redditi l’istituzione a cui devolvere l’otto per mille. Il dato, relativo ai redditi 2013, riguarda le erogazioni del 2017: anche quest’anno è la Chiesa Cattolica a incassare il maggior numero di preferenze (oltre 15 milioni), seguita dallo Stato (2,6 milioni). Seguono, poi, la Chiesa evangelica valdese (514mila); l’Unione buddhista italiana (72mila) e l’Unione delle Comunità ebraiche (61mila).

Numeri più esigui per le Assemblee di Dio in Italia (43mila); la Chiesa evangelica luterana (37mila); l’Unione chiese cristiane avventiste del settimo giorno (25mila); l’Arcidiocesi ortodossa (22mila); l’Unione induista italiana (21mila); l’Unione cristiana evangelica battista (13mila); la Chiesa apostolica (10mila).

Oltre 22 milioni di contribuenti non hanno espresso alcuna scelta. In questi casi l’8 per mille dell’Irpef viene comunque attribuito, ma in maniera proporzionale alle scelte espresse. La quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è però devoluta alla gestione statale.

Come ricorda l’agenzia delle Entrate, l’8 per mille del gettito Irpef può essere destinato:

•allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);

•alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);

•all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente costituito ad hoc);

•alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);

•alla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;

•alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità a essa collegate);

•all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo);

•alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);



•alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);

•all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);

•all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);

•all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi

all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell’ambiente.

