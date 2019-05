Non c’è sottrazione di minore se la madre non lo riporta dove non ha la residenza abituale

Non c’è sottrazione internazionale di minore se la madre non riporta il figlio nel paese in cui la famiglia non ha la residenza abituale. La Cassazione, con la sentenza 18648, respinge il ricorso del padre di una minore contro il decreto con il quale il Tribunale dei minori aveva respinto la sua richiesta di far tornare la bambina presso la residenza abituale in California. La piccola era stata prelevata dalla madre italiana a Nizza e portata a Roma, durante quella che, secondo il ricorrente, era solo una vacanza.

La Cassazione conferma la correttezza della decisione del Tribunale dei minori. Perché si possa parlare di sottrazione internazionale di minori è necessario che si verifichi una duplice condizione: il genitore che chiede il rientro deve essere titolare del diritto di custodia sul bambino e il trasferimento deve aver determinato il suo allontanamento dalla residenza abituale. Nel caso esaminato la prima condizione c’era ma mancava la seconda. Dalla durata del soggiorno in Francia si capiva, infatti, che lo scopo della partenza dalla California - dove la coppia non aveva un lavoro nè un’abitazione stabile - non era dovuto ad una vacanza ma alla ricerca di un’occupazione con l’intenzione di trasferirsi in Francia lasciando gli Usa. L’idea condivisa dai genitori era dunque, scrivono i giudici di «radicare un nuovo e diverso centro di interessi e di vita familiare per sè e ovviamente per la propria figlia».

A conferma di questa intenzione c’era anche il mancato acquisto di biglietti aerei per il ritorno e il fatto che la coppia non si fosse attivata per rinnovare il permesso di soggiorno negli Usa per la donna. Nella situazione esaminata non è dunque configurabile la sottrazione internazionale di minore che c’è in caso «di oggettivo allontanamento dello stesso dalla residenza abituale senza consenso dell’altro genitore al trasferimento o al mancato rientro».

