Tenuità del fatto, la bussola dei giudici sulla non punibilità

L’articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dal Dlgs 28/2015, libera dalla tenaglia sanzionatoria i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla prima, purché l’offesa sia particolarmente tenue e il comportamento non abituale. Niente sconti, quindi, per chi uccide, causa lesioni gravissime, agisce per motivi abietti, futili, con crudeltà o approfitta della minorata difesa della vittima, è delinquente abituale, professionale o per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole.

Questi i criteri dettati dal Codice. Sono i giudici, però, a disegnarne i confini. Vediamo come.

La tenuità riconosciuta...

La non punibilità è stata riconosciuta in caso di parziale occultamento di redditi, tentato borseggio, detenzione occasionale di film pedopornografici, rivelazione non abituale di notizie d’ufficio (Cassazione, 19932/2017) o appropriazione di banconote di scarso valore da distributore automatico (Corte d’appello di Taranto, 23/2017). L’applicazione della non punibilità, cui non osta la sola presenza di precedenti o il fatto che la tenuità sia circostanza attenuante del reato, è ormai applicata – superato l’orientamento contrario (Cassazione 55039/2016) – anche ai reati di competenza del giudice di pace. Ad incidere, infatti, sono il requisito oggettivo della tenuità dell’offesa e quello soggettivo della non abitualità (Tribunale di Cassino, sentenza 60/2017).

...e quella negata

Al contrario, la non punibilità è stata esclusa in caso di molestie sessuali su minori, reiterato esercizio abusivo di professione, dolo rilevante (Tribunale di Trento, 179/2017), precedenti specifici (Tribunale di Salerno, 472/2017), reato continuato o recidiva che aumenti la pena oltre i cinque anni.

Negata, anche per l’espulso che rientri (Cassazione, 21286/17), per il detentore di grandi quantità di Dvd contraffatti, per il gestore di locale che disturbi la quiete con musica ad alto volume (Cassazione, sentenza 42063/16), per l’avvocato che chieda compensi per attività mai svolte ledendo gravemente il vincolo di fiducia che lo lega al cliente o per chi trasporti oggetti lesivi senza addurre giustificazioni salvo che, accusato del porto di coltello, sia un incensurato (Tribunale di Ferrara, sentenze 1364 e 1320 del 2016).

Ancora, niente tenuità per l’omesso reiterato versamento di contributi (Cassazione, 42083/16) o di Iva se la somma evasa superi sensibilmente la soglia di punibilità dei 250mila euro (Cassazione, 13218/16) o per chi presenti più dichiarazioni infedeli.

I casi limite

Per l’automobilista ubriaco, la non punibilità è stata riconosciuta nell’ipotesi in cui abbia rifiutato di sottoporsi all’alcool test (Cassazione, Sezioni unite, 13682/2016).

Discussa – ma poi affermata – l’applicabilità nell’ipotesi di guida in stato d’ebbrezza, non ritenendosi in astratto incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Cassazione, Sezioni unite, 13681/2016).

Molte le pronunce anche in materia edilizia: sfugge alla sanzione chi realizzi un manufatto abusivo di scarsa incidenza sul carico urbanistico ma non chi costruisca senza autorizzazione un soppalco sulla facciata esterna di un palazzo in zona vincolata (Cassazione, 44319/16) o realizzi una lottizzazione abusiva (Corte d’appello di Trento, 197/2016).

Sul versante infortunistico, poi, salvo concorso di colpa dell’operaio, è stato stabilito che paga per intero il datore di lavoro che non predisponga adeguate misure di prevenzione (Cassazione, 35280/2016).

Tenuità negata, infine, per la madre che lede il diritto del figlio alla bigenitorialità, ostacolando, per ritorsione al mancato pagamento dell’assegno mensile, le visite paterne (Cassazione, 42012/16).

