Il reato di violenza sessuale scatta a prescindere dall’effettiva partecipazione all’abuso: si è considerati corrèi del branco, anche quando si partecipa all'adescamento del vittima, al suo stordimento e poi si rimane spettatori inermi. Cassazione tranchant nella sentenza 38933 del 7 agosto 2017.

Messina, primavera 2015. Tre ragazzi (tra cui l'imputato) adescano una conoscente minorenne all’uscita da scuola. Dopo averle fatto perdere l'autobus, la convincono a salire in auto per accompagnarla dall’ex fidanzato. La conducono - in realtà - in un casolare di campagna. Lì (sempre in tre) la stordiscono con un paio di bicchieri di vino rosso: uno dei tre (non l’imputato) abusa di lei.



Un anno, nove mesi e dieci giorni la pena stabilita dalla Corte di appello di Messina per l'imputato, al quale i giudici hanno attribuito piena responsabilità nella violenza sessuale consumata ai danni della ragazza. Il “marchio” del reato è riconosciuto nella volontà, nella premeditazione e nella simultanea ed effettiva presenza dei tre ragazzi nel luogo del delitto. Un combinato disposto arrivato a conferma di un rapporto causale inequivocabile: escluso l’atto sessuale in sè, il giovane ha infatti dimostrato di aver partecipato a tutti i momenti salienti della vicenda.

Nessuna chance per il ricorso da questi presentato in Cassazione, quindi. L’imputato ha costruito il proprio impianto difensivo puntando sulla presunta mancanza di elementi certi di responsabilità, sconfessando il rapporto di amicizia con gli altri imputati ed enfatizzando l’assenza di disturbi post-traumatici a carico della giovane vittima.

Su quest’ultimo punto, in particolare, i giudici hanno puntualizzato che tale patologia non costituisce elemento del reato, ma solo una variabile che può coinvolgere - o meno - le vittime.

© Riproduzione riservata