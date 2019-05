«Resto del Sud», rischio impasse per gli under 35 titolari di reddito d’impresa

In sede di conversione del nuovo “decreto per il Mezzogiorno” (Dl 20 giugno 2017, n. 91, convertito con la legge 3 agosto 2017, n. 123, approdata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale) sono state introdotte alcune innovazioni tutt’altro che trascurabili. Oltre all’annunciata proroga dell’iperammortamento, si segnalano infatti le novità afferenti il “Resto del Sud”, l’agevolazione finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto merita attenzione in particolare una modifica che rischia di creare equivoci (e qualche problema) in sede di prima applicazione della norma. Rispetto alla versione originaria del provvedimento, nel corso dell’iter parlamentare è stata aggiunta un’ulteriore condizione per poter usufruire dell'incentivo in esame: gli interessati - che comunque devono essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni - devono anche non risultare già titolari di un’attività d’impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, vale a dire alla data del 21 giugno scorso.



Il problema non è tanto l’aver introdotto una condizione aggiuntiva rispetto a quanto già prescritto dal testo licenziato da Palazzo Chigi ed entrato in vigore quasi due mesi fa, quanto l’aver fissato al 21 giugno la data in cui doveva risultare la mancanza del citato requisito preclusivo.

Forse sarebbe stato più logico prevedere che detta condizione operasse soltanto a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione, che com’è noto coincide con il giorno successivo a quello del suo approdo in Gazzetta Ufficiale: quindi il 13 agosto 2017.



Così operando, invece, il legislatore ha escluso dal beneficio tutti coloro che - ferme restando le altre condizioni imposte dall’articolo 1, primo comma, del Dl 91/2017 - risultavano già titolari di un’attività d’impresa in esercizio anche oltre il 20 giugno e fino al 13 agosto.



Si tratta - a parere di chi scrive - di una violazione del primo comma dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente per effetto del quale - fatte salve le ipotesi di norme di interpretazione autentica - «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo». La citata scelta normativa sembra poi mal conciliarsi anche con il principio del “legittimo affidamento” che il contribuente può riporre negli atti e provvedimenti tributari.



Del tutto condivisibile, invece, appare l’estensione - anch’essa approvata nelle commissioni parlamentari e successivamente “ratificata” dalle assemblee di Camera e Senato - di estendere il beneficio in commento ai servizi turistici. È comunque auspicabile che in sede interpretativa le Entrate forniscano utili chiarimenti al fine di delimitare l’ambito applicativo del “settore turistico”.

