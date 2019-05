Per i legali preventivo obbligatorio e più spese deducibili

Non solo aggregazioni. La legge sulla concorrenza (124/2017, in vigore da martedì 29 agosto) e quella sul lavoro autonomo (81/2017, operativa dal 14 giugno) portano anche altre novità per gli avvocati. A partire dai preventivi. Il comma 141 dell’articolo unico della legge sulla concorrenza stabilisce che gli avvocati dovranno presentare sempre il preventivo in forma scritta, anche se il cliente non ne fa richiesta.

L’articolo 3 della legge sul lavoro autonomo, poi, intende tutelare i professionisti da clausole e condotte abusive del cliente-committente, stabilendo che sono prive di effetto le clausole che prevedono il diritto unilaterale del cliente di modificare le condizioni contrattuali, il suo potere di recesso senza preavviso, o che definiscono termini di pagamento superiori ai 60 giorni dal ricevimento della fattura del professionista. Nella pratica è però raro che clausole come queste vengano inserite in un contratto scritto stipulato, ad esempio, per la fornitura di consulenze giuridiche. Può accadere più di frequente che un avvocato lavori quasi esclusivamente per un solo cliente. In tali circostanze si potrebbe prospettare una situazione di “monopsonio” (un solo soggetto che domanda il servizio) che potrebbe danneggiare il professionista. La legge sul lavoro autonomo estende ora le tutele della legge 192/1998, che vieta l’abuso di dipendenza economica.

L’articolo 8 sempre della legge 81/2017 contiene disposizioni di carattere fiscale valide per tutti i professionisti. In particolare si stabilisce, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, la totale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, mentre le spese relative all’esecuzione dell’incarico e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Inoltre, si prevede la totale deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, comprese quelle di viaggio e soggiorno, entro il limite di 10mila euro l’anno, mentre per quelle per la certificazione delle competenze, orientamento, auto-imprenditorialità vale il limite di 5mila euro l’anno. Sono anche totalmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, attraverso assicurazioni o altre forme di solidarietà.

Si prevede poi l’apertura di sportelli dedicati al lavoro autonomo per liberi professionisti (attraverso convenzioni con gli ordini) presso i Centri per l’impiego e gli altri intermediari del mercato del lavoro, debitamente autorizzati. Questi sportelli servono a fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, dare informazioni per l’avvio di attività autonome e loro trasformazione, per l’accesso ad appalti pubblici, opportunità di credito e agevolazioni pubbliche.

Alcune disposizioni della legge sul lavoro autonomo necessitano di decreti attuativi che il Governo dovrebbe emanare entro il 14 giugno 2018. In particolare, si tratta dei decreti legislativi per stabilire quali atti pubblici, nel senso che spettano normalmente alla Pa, possono essere redatti dai liberi professionisti, nel rispetto della normativa sulla privacy, evitando conflitti d’interesse del professionista, a danno del cliente; altri decreti legislativi dovranno abilitare gli enti previdenziali dei professionisti ad attivare “prestazioni sociali” per gli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito per la crisi economica o per gravi patologie. Infine, il Governo è delegato a emanare decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori negli studi professionali.

